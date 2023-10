Taylor Swift et Travis Kelce quittent « SNL » après la fête ensemble, main dans la main, après des apparitions surprises

Après des semaines à séduire le public, Taylor Swift et Travis Kelce ont apparemment confirmé leur relation.

En arrivant main dans la main à l’after party du « Saturday Night Live » samedi au Catch Steak New York, le double champion du Super Bowl a fait preuve de chevalerie, ouvrant la porte à la pop star et l’aidant à sortir de leur véhicule.

Swift et Kelce étaient habillés des mêmes vêtements qu’ils avaient portés pour faire des apparitions surprises et séparées lors de la première de la saison de « SNL ».

Swift s’est présenté pour présenter son ami et invité musical Ice Spice, tandis que Kelce est apparu à la fin d’un sketch se moquant de sa relation avec Swift et de la façon dont elle a par conséquent dominé la conversation, même dans la NFL.

Ni Swift ni Kelce n’ont semblé choqués par le grand nombre de paparazzi qui les entouraient alors qu’ils tentaient d’entrer dans la salle. Plus tôt dans la soirée, le duo avait dîné au Nobu, selon Page Six, et avait également été accueilli par une multitude de photographes.

Une photo en particulier a provoqué une frénésie sur les réseaux sociaux, avec des téléspectateurs aux yeux vifs affirmant que le rouge à lèvres de Swift avait l’air taché et que les lèvres de Kelce avaient une teinte rouge.

« Le fait que Travis ait littéralement son rouge à lèvres sur la bouche + des morceaux de poils sur son visage + les gens essaient toujours de convaincre le monde qu’ils font ça pour des « RP » alors qu’en réalité Tay a écrit une chanson entière, Bejeweled. , de vouloir une relation comme celle-ci », a écrit un fan passionné à X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Pourquoi aucun de nous n’a-t-il réalisé à quel point les lèvres de Travis sont rouges ? littéralement couvertes de son rouge à lèvres », a partagé une autre personne. « Dites-moi que les lèvres de Travis ne sont pas teintées de rouge et que le rouge à lèvres de Taylor n’est pas taché », a suggéré en partie un autre utilisateur.

La rumeur dit que le couple serait à New York pour assister au match des Eagles de Philadelphie contre les Jets de New York, ce qui a même été mentionné dans le sketch « SNL ».

Le frère aîné de Kelce, Jason, est un centre pour les Eagles. Normalement, les frères ne peuvent pas se regarder les matchs, étant donné qu’ils jouent dans des équipes différentes, mais Kelce et ses Chiefs de Kansas City ont battu les Broncos de Denver lors du match « Thursday Night Football » de la semaine dernière, lui donnant un dimanche gratuit.

Swift était au Arrowhead Stadium jeudi pour assister au match et encourager Kelce.

Le chanteur de « Blank Space » est apparu à trois des six matchs de Kelce cette saison. Elle a attiré une immense attention après avoir assisté à son match de la semaine 4 au MetLife Stadium avec son groupe en remorque. Rejoint par Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman et Sophie Turner, Swift a également été aperçu en train de paraître ami avec Brittany Mahomes, l’épouse du célèbre quarterback de l’équipe, Patrick Mahomes.

Une source avait précédemment déclaré à Fox News Digital que la relation entre le musicien et son proche était encore « très nouvelle ».

L’été dernier, Kelce a laissé entendre sur son propre podcast qu’il pourrait être intéressé par Swift. Quelques mois plus tard, des informations ont révélé que le duo traînait. Les spéculations n’ont augmenté qu’après que Swift ait commencé à se présenter aux jeux de Kelce. Elle est souvent assise avec sa mère, Donna.

Les représentants de Swift et Kelce n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.