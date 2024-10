Photo : Taylor Swift et Travis Kelce prêts à se lancer dans un nouveau voyage : rapport

Taylor Swift et Travis Kelce auraient réalisé plusieurs développements personnels et professionnels.

Cela fait plus d’un an depuis le début de leur relation, et la célébrité semble faire de grands progrès dans sa carrière ainsi que dans sa vie amoureuse.

UN Vie et style Une source proche du couple a même affirmé : « Le ciel est la limite de ce qu’ils peuvent faire ensemble avec leur portée combinée » pour Travis et Taylor.

Donnant des détails sur leurs plans d’affaires à venir, une source a partagé avec la publication qu’ils envisageaient de démarrer une entreprise d’alcool.

« Ils étudient donc toutes sortes d’opportunités où ils pourraient faire équipe et le commerce des alcools est un choix vraiment évident », a poursuivi la source.

Ils ont également expliqué : « Il y a tellement d’argent à gagner et c’est un accord très organique car ils aiment vraiment préparer des cocktails ensemble et se détendre. »

Ce rapport intervient alors que Travis Kelce et Taylor Swift envisagent d’ajouter un autre membre félin à leur famille de trois félins, Meredith Grey, Olivia Benson et Benjamin Button.