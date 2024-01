Taylor Swift et Travis Kelce ont « discuté de leur avenir » en couple, selon une source

Taylor Swift et Travis Kelce vont bien malgré des horaires chargés et gardent les yeux tournés vers l’avenir de leur relation. Alors que la saison NFL de Kelce touche à sa fin et que celle de Swift Tournée des époques se prépare, une source dit à ET où en est le couple aujourd’hui.

“Taylor et Travis se portent vraiment bien”, a déclaré la source. “Ils essaient de passer le plus de temps possible ensemble. Travis se fait également un devoir de s’assurer que Taylor se sente aussi à l’aise que possible chez lui. Ils ont discuté de leur avenir en tant que couple et sont enthousiasmés à l’idée de le faire.”

La source ajoute : “Pour le moment, Travis se concentre sur Saint Valentin et veut faire quelque chose d’amusant et de spécial pour Taylor.”

Gotham/GC Images

Les prochaines vacances surviennent au milieu d’une période mouvementée pour le duo.

Kelce et ses Chiefs de Kansas City devraient affronter les Ravens de Baltimore le 28 janvier alors qu’ils poursuivent leur candidature au Super Bowl de la NFL le 11 février. Pendant ce temps, Swift est nominé dans six catégories pour les GRAMMY Awards le 4 février, dont celui de l’Album de l’année pour Minuits, avec Chanson de l’année et disque de l’année pour son premier single, “Anti-Hero”. Ensuite, sa tournée Eras reprendra après une interruption de deux mois le 7 février à Tokyo, au Japon, où elle jouera pendant quatre soirs.

La prochaine cérémonie de remise des prix pourrait s’avérer être un grand moment pour Swift. Devrait Minuits Si elle remporte l’Album de l’année lors de la remise des trophées GRAMMY, elle assurera sa place devant Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon pour le plus grand nombre de victoires dans la catégorie de tous les temps. La 12 fois gagnante d’un GRAMMY a déjà un trio de victoires d’Album de l’année à son actif pour Intrépide, 1989 et Folklore. Avec son dernier Minuits nomination, Swift a déjà égalé Barbra Streisand pour le plus grand nombre de nominations dans la catégorie avec six. (Les albums de Swift Rouge et Toujours ont également été précédemment nominés.)

Al Bello/Getty Images

Au milieu de sa pause de tournée, Swift a a été un pilier des matchs des Chiefs de Kelce. Plus récemment, elle s’est rendue à Buffalo, New Yorkpour les voir remporter une victoire contre les Bills dimanche avec le frère de Kelce, Jason Kelceet belle-sœur, Kylie Kelce. Le copain de longue date de Swift, Cara Delevingneétait également présent pour le jeu, posant pour des photos avec le nouvel ami de Swift — Patrick Mahomes‘ épouse, Bretagne Mahomes.

L’artiste a également été occupé dans le studio d’enregistrementles fans spéculant avec impatience sur le fait qu’elle se prépare à annoncer la sortie prévue de Réputation (version Taylor). Alors que Swift a a offert de nombreux indices sur ses récents choix de modeelle n’a pas encore révélé de détails concrets.

Robert Kamau/GC Images

Kelce continue de travailler sur son podcast hebdomadaire, Nouvelles hauteurs, qu’il co-anime avec son frère. Dans un épisode récent, il a fait une remarque subtile à propos d’avoir la Saint-Valentin en tête.

Lors d’une lecture d’annonce, Kelce a admis qu’il « ressentait la pression de la Saint-Valentin ».

Al Bello/Getty Images

Plus tôt ce mois-ci, une source a déclaré à ET que le chanteur de “Karma” et l’athlète, tous deux âgés de 34 ans, sont “plus proches que jamais et que tout le monde autour d’eux peut voir qu’ils forment un couple incroyable”.

“Ils aiment être ensemble, peu importe ce qu’ils font et apprécient les petites choses de la vie. Ils essaient de mener une vie de couple aussi normale que possible et apprécient l’essor et la croissance de leur relation. Ils croient que le timing est primordial et que c’est leur moment”, a déclaré la source. “Leurs familles sont toutes les deux à bord et tout le monde du côté de Travis aime Taylor et vice versa. Il y a une dynamique de soutien partout. Leurs proches ne les ont jamais vus aussi heureux et espèrent et croient que cela va continuer.”

