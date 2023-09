Taylor Swift et Travis Kelce ne se sont vus que deux fois – Hollywood Life

Crédit d’image : Trask Smith/CSM/Shutterstock/Casey Flanigan/imageSPACE/Shutterstock

Travis Kelce et Taylor Swift suscitent d’intenses spéculations sur leur relation naissante. Mais une source affirme maintenant que la romance n’en est qu’à ses débuts, car le duo n’aurait passé du temps ensemble que quelques fois. « Taylor et Travis se sont rencontrés peu de temps après qu’il ait essayé de lui donner son numéro de téléphone lors de son émission plus tôt cet été », aurait déclaré une source proche. Nous chaque semaine pour un reportage du mercredi 27 septembre. « Ils n’ont passé du temps ensemble que deux fois. »

Travis a été ouvert sur sa tentative d’obtenir un rendez-vous avec Taylor en lui offrant un bracelet d’amitié contenant son numéro. Tournée des époques au cours de l’été. Quelque chose semble avoir fonctionné puisque le 24 septembre, le chanteur a été vu assis à côté de la mère de Travis. Donna Kelce alors qu’elle encourageait l’ailier rapproché lors d’un match des Chiefs. Plus tard, le jeune couple aurait passé du temps à une afterparty.

Un autre ami aurait déclaré lundi au même média que ce n’était pas « sérieux », mais a noté que « Taylor s’amuse en ce moment ». Mais le frère de Travis Jason Kelce était moins prudent dans son évaluation de la relation. « Je sais que Trav s’amuse et nous verrons ce qui se passera avec celui avec qui il se retrouvera », a-t-il déclaré lors d’une interview d’après-match le 14 septembre.

Plus révélateur, lors d’un entretien avec le Émission matinale WIP le 20 septembre, il a déclaré qu’il estimait que les rumeurs généralisées étaient « vraies ». «Tony m’a en quelque sorte aveuglé avec cette question jeudi soir. C’est difficile de répondre parce que je ne sais pas grand-chose de ce qui se passe dans la vie amoureuse de Travis », a-t-il aventuré. «J’essaie de garder ses affaires, ses affaires [and] restez en dehors de ce monde.

Pourtant, a-t-il admis, il pense que les spéculations sont exactes. « Mais cela dit. Je pense qu’ils se débrouillent très bien et je pense que tout cela est vrai à 100 pour cent », a-t-il déclaré.