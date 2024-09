Taylor Swift et Travis Kelce lisent sur les lèvres à l’US Open

Taylor Swift et Travis Kelce ont fait une apparition surprise à l’US Open dimanche (8 septembre), et la caméra du public s’est efforcée de capturer chaque instant. Vous savez, comme les nombreux baisers partagés par le couple, leur interprétation de « I Believe in a Thing Called Love » et leur conversation pas si privée.

Alors si vous attendez patiemment qu’un lecteur labial entre dans le chat et révèle ce que ces deux-là disaient, bonjour et bienvenue !

Gotham//Getty Images

Lecteur labial TikTok a publié un résumé utile de ce dont les célébrités auraient parlé à l’US Open. Et quelques moments forts, vous demandez-vous ? À un moment donné, Travis a dit : « J’en veux un », et Taylor a répondu : « Ouais, moi aussi. » Je vais supposer qu’ils parlaient des cocktails convoités Honey Deuce, mais qui sait !

À un autre moment, le musicien a demandé à Patrick Mahomes : « Connaissez-vous cet endroit ? » Le quarterback des Chiefs a alors répondu : « J’étais ici la saison dernière. » « Donc vous savez qui joue », a répondu Tay, ce à quoi Patrick a rétorqué : « Euh non. » D’accord alors !

Pour information, Taylor a également été vue en train de prendre une photo de ses amis et de dire d’un ton impassible « Embrasse » et « Fais-le encore », avant de rendre le téléphone et de plaisanter : « Tiens, c’était dégoûtant. »

Il y a eu aussi beaucoup de « Oh mon Dieu », « C’était incroyable » et « C’était fou » pendant le match lui-même, car si les Chiefs nous ont appris quelque chose, c’est que Taylor est là pour le sport. Regardez la vidéo complète ci-dessous !

Honnêtement, c’était tout. Plus d’apparitions publiques, s’il vous plaît !