L’amour particulier de Mariska Hargitay

Mariska Hargitay et son mari Peter Hermann ont foulé le tapis rouge ensemble lors du gala-bénéfice A Very Good+ Night of Comedy 2023 de la Good+Foundation. Les deux hommes se sont rencontrés en 2001, lorsque Hermann était invité dans un épisode de « Law & Order: Special Victims Unit », et se sont mariés en 2004.

« Je pense que nous savions tous les deux, en quelque sorte, ce que nous avions trouvé », a déclaré Hargitay à People en 2019. « Nous savions en quelque sorte que nous avions trouvé le bon. Je n’ai jamais pensé que cela pourrait être aussi bon, et je n’ai jamais su que je le ferais. » On me rappelle au cours du voyage que j’épouserais la bonne personne. Que j’ai attendu et épousé la bonne personne, et c’est mieux que je ne le pensais. Parce que parfois, vous prenez une photo et vous dites : « Je ne peux pas croire c’est ma vie.' »

Depuis qu’ils se sont mariés, Hargitay et Hermann ont accueilli trois enfants : August, né en 2006, et Amaya et Andrew, tous deux adoptés en 2011.

MARISKA HARGITAY PARLE DE LA PERTE DE SA MAMAN JAYNE MANSFIELD COMME ENFANT : « IL N’Y A AUCUNE GARANTIE »

Taylor Swift et Travis Kelce sortent

Le couple préféré d’Internet, Taylor Swift et Travis Kelce, ont été photographiés ensemble à deux reprises cette semaine à New York. Les deux premiers ont déclenché des rumeurs de fréquentation lorsque Swift a été aperçu à plusieurs matchs des Chiefs de Kansas City, encourageant Kelce aux côtés de sa mère.

Plus tôt cette semaine, ils ont été vus quittant une after-party du « Saturday Night Live » tôt dimanche matin. Les deux ont ensuite été vus sortir dîner plus tard dans la journée, photographiés devant le Waverly Inn.

Kelce avait précédemment révélé sur son podcast « New Heights with Jason and Travis Kelce », qu’il avait d’abord tenté de l’inviter à sortir avec elle lorsqu’il assistait à son concert à Kansas City en juillet.

« J’ai été déçu qu’elle ne parle pas avant ou après ses concerts parce qu’elle doit garder sa voix pour les 44 chansons qu’elle chante », a-t-il déclaré. « Si vous assistez aux concerts de Taylor Swift, il y a des bracelets d’amitié, et j’en ai reçu un tas, mais je voulais en offrir un à Taylor Swift avec mon numéro dessus. »

De la main verte de Gwen et Blake à une étoile brillante

Blake Shelton et Gwen Stefani continuent de profiter de leur vie en Oklahoma, partageant une vidéo d’eux deux travaillant ensemble pour réaliser des décorations d’automne pour leur maison. Dans la vidéo publiée par Stefani, on la voit avec Shelton cueillir des citrouilles, du blé et des fleurs.

« Nous adorons tomber ici !! », Stefani a légendé la vidéo, ajoutant des emoji tels qu’un cœur marron, du maïs et une feuille. Dans la vidéo, Shelton défie, « The Voice » entraîne Niall Horan, John Legend et Reba McEntire à « venir ici et faire des trucs country ».

LA « BELLE » VIE DE GWEN STEFANI ET BLAKE SHELTON À OKLAHOMA : « MAINTENANT JE COMPRENDS »

Après avoir terminé leurs décorations, Stefani et Shelton ont partagé un baiser.

Plus tard dans la semaine, Shelton était aux côtés de Stefani alors qu’elle acceptait une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Au cours de son discours, Stefani s’est souvenue de l’avoir rencontré pour la première fois et d’être tombée amoureuse de Shelton, en disant : « Je savais que j’étais à la maison. »

La star de la musique country a également pris la parole lors de la cérémonie, comblant sa femme de compliments à son sujet en tant que mère et en tant qu’artiste, la qualifiant de « personne idéale pour recevoir une étoile sur le Walk of Fame ».

« La première fois que j’ai rencontré Gwen, c’était en 2014. Elle ne ressemblait à aucune autre personne célèbre que j’avais rencontrée auparavant. Elle se rendait au travail dans une mini-fourgonnette noire avec des sièges d’auto à l’intérieur. Elle n’est pas montée dedans. en toute sécurité », se souvient-il. « Elle est arrivée avec un bébé et deux petits garçons, qui, à l’époque, travaillaient comme sécurité, car personne ne s’approchait. [them]. C’était le chaos.

« Il était clair pour moi qu’elle était avant tout une mère avant tout au monde », a-t-il ajouté. « C’était son travail n°1. Et maintenant, près de 10 ans plus tard, après l’avoir rencontrée pour la première fois, je peux toujours dire sans aucun doute qu’être mère est toujours la chose la plus importante dans sa vie. … Mais, aujourd’hui, c’est agréable de la voir honorée pour son projet parallèle, qui est d’être l’une des plus grandes stars du monde. »

La promenade décontractée de Kaia Gerber et Austin Butler

Kaia Gerber et Austin Butler ont été vus se promenant dimanche dans un marché de producteurs, les bras autour de l’autre. Butler portait un jean bleu, un haut blanc et une casquette de baseball bleue et portait un sac fourre-tout blanc. Gerber portait une chemise blanche, une jupe à motifs et des lunettes de soleil, ainsi qu’un fourre-tout à rayures vertes et blanches.

Après des mois de spéculation, leur romance a été confirmée début 2022, et ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en mai 2022 au Met Gala, puis ont foulé ensemble le tapis du Festival de Cannes pour la première d' »Elvis » et partageant un baiser.

KAIA GERBER, LA FILLE DE CINDY CRAWFORD, PISTE DANS LE DÉBAT SUR « NEPO BABY » : « NE NIERA PAS LE PRIVILÈGE QUE J’AI »

Les deux hommes sont restés discrets sur leur relation, s’abstenant de publier des informations l’un sur l’autre sur réseaux sociaux ou parler les uns des autres publiquement. Lorsqu’on lui a demandé de parler de Gerber lors d’une interview avec GQ en mai 2022, Butler a répondu en disant : « Je ne pense pas que je veuille partager quoi que ce soit à ce sujet. Mais merci d’avoir fourni l’espace. »

Miranda Lambert célèbre son mari

« Joyeux anniversaire au meilleur mari. @brendanjmcloughlin Je t’aime. Tu es celui que je veux », a récemment écrit Miranda Lambert dans une publication Instagram célébrant l’anniversaire de son mari.

Le message présentait à la fois des photos et des vidéos de son mari Brendan McLoughlin s’amusant au soleil, faisant des bêtises ou montrant son côté sportif. La dernière vidéo de la publication la montre avec McLoughlin chantant et dansant sur « You’re The One That I Want » de « Grease ».

« Je veux dire ouvertement à quel point nous sommes heureux », a déclaré Lambert à People en juin 2022. « Je m’en fous de l’opinion des gens sur moi, mon mariage, ma musique ou quoi que ce soit d’autre. Je veux juste Il s’est lancé directement dans ce style de vie – il y a une courbe d’apprentissage qui amène un New-Yorkais directement dans les bois – mais c’était un grand rire.

« C’est bien d’avoir un partenaire, quelqu’un à vos côtés qui vous soutient, vous aime et croit en vous. Il m’aime pour moi. C’est une chose vraiment cool d’avoir dans ma vie, à ce stade de ma vie. »

Christina Aguilera a « Ce que veut une fille »

Christina Aguilera et son fiancé Matthew Rutler ont été aperçus quittant « Jimmy Kimmel Live », après l’apparition du musicien en tant qu’invité dans l’émission. L’interprète de « Genie In A Bottle » a canalisé son Sandy Olsen intérieure, vêtue d’une tenue entièrement noire, avec un pantalon moulant, tandis que Rutler portait une chemise verte, un jean et une casquette de baseball noire.

Les deux hommes se sont rencontrés en 2010 sur le tournage de son film à succès « Burlesque », où il travaillait comme assistant de tournage. Ils se sont fiancés en 2014 et ont accueilli leur fille Summer plus tard cette année-là. Lorsqu’on lui a demandé en 2015 pourquoi ils ne s’étaient pas encore mariés, elle a répondu à E! News, ils sont « en sécurité » dans leur relation et « [they] je n’ai pas besoin d’un mariage pour le prouver [their] engagement. »

« Vous m’impressionnez continuellement par votre dévouement, votre motivation et votre travail acharné, tout en étant un parent et un partenaire dévoué, aimant et attentionné. Vous vous efforcez toujours d’être meilleur et ne vous contentez jamais de rien d’autre. D’être un père extraordinaire à un homme d’affaires incroyable. et avant-gardiste, vous innovez et exécutez des idées au quotidien », a-t-elle écrit sur Instagram en juin 2021.

« Qu’il s’agisse d’aider à maintenir la cohésion de la famille ou de bâtir vos réussites », a-t-elle poursuivi. « Je suis fier de toi et je serai toujours à tes côtés… pour t’encourager à continuer de briller et de réussir tous tes rêves les plus fous. Je t’aime bébé. »

Le double rendez-vous de Sarah Hyland

La star de « Modern Family », Jessie Tyler Ferguson, a publié des photos d’un double rendez-vous que lui et son mari, Justin Mikita, ont eu avec son ancienne co-star, Sarah Hyland et son mari Wells Adams.

Les anciennes co-stars sont restées proches après la fin du tournage de la dernière saison de « Modern Family » en février 2020. Si proches, en fait, que Ferguson était le célébrant au mariage de Hyland et Adams en août 2022. Quelques mois plus tard, Hyland a souhaité un joyeux anniversaire à Ferguson sur Instagram, le qualifiant de « meilleur célébrant de tous les temps », affirmant que c’était « un rêve et un privilège » d’être marié avec lui.

Hyland et Wells prévoyaient de se marier en août 2020, mais ils ont été reportés en raison de la pandémie et sont maintenant mariés depuis un peu plus d’un an. Ferguson et Mikita ont célébré leur 10e anniversaire cette année après s’être mariés en juillet 2013. Ils ont deux enfants ensemble, Beckett et Sullivan.

Le grand soir de Marc Anthony

Marc Anthony et sa femme Nadia Ferreira se sont câlinés en posant pour des photos sur le tapis rouge du gala FGI Night of Stars, où Anthony a été honoré pour son travail humanitaire. L’auteur-compositeur-interprète portait un costume noir, tandis que Ferreira portait une robe rose et bleue.

Le couple a rendu public leur relation en mars 2022, annonçant leurs fiançailles quelques mois plus tard. Ils se sont mariés en janvier 2023 à Miami et ont accueilli leur premier enfant ensemble, son septième, en juin 2023.

« Une merveilleuse soirée célébrant la mode, la philanthropie et toi @marcanthony #humaniratianaward fier de toi mi amor », a écrit Ferreira sur un post Instagram présentant des photos du tapis rouge.