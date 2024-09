Taylor Swift et Travis Kelce gardent « certaines choses » privées sur leur relation

Elle voulait que ce soit à propos de lui. Il y a un an, le 24 septembre, Taylor Swift Elle a enfilé une casquette de baseball baissée et portait un masque facial avec son débardeur blanc et son short et est entrée dans le stade Arrowhead à Kansas City, dans le Missouri, se fondant parmi des milliers d’autres fans des Chiefs. Travis Kelce s’en souvient bien — y compris de la façon dont elle a refusé son offre de traitement VIP.

« Le premier match auquel elle a assisté, je lui ai dit : « Je pourrais probablement t’arranger tout ce que tu veux ». Et elle est entrée par la porte d’entrée », se souvient-il dans un épisode de juin du podcast « Bussin’ With the Boys ». « Elle m’a dit : « Je veux être avec ma famille et mes amis et vivre ça avec tout le monde ». Elle a obtenu beaucoup de points pour ça. Je lui ai dit : « Elle veut en faire partie, elle veut me soutenir ». Elle m’a vraiment conquis avec ça ».

Cela a marqué un tournant dans leur relation alors naissante, a-t-il ajouté : « C’est pourquoi j’ai vraiment commencé à tomber amoureux d’elle. »

Aujourd’hui, ils semblent tous les deux à fond. Dans les mois qui ont suivi ce premier match fatidique, la gagnante du Grammy et la championne du Super Bowl ont commencé à parler l’une de l’autre dans des interviews et à s’encourager mutuellement – elle lors de ses prochains matchs, lui lors de ses concerts de la tournée Eras à travers le monde.

Mais les Swifties ont été envoyés dans une spirale infernale il y a quelques semaines lorsque l’authenticité de leur histoire d’amour a été remise en question : des images d’un prétendu contrat de relation – avec une rupture prévue pour le 28 septembre 2024 – ont fait le tour d’Internet, incitant le représentant de Travis à le qualifier de « entièrement faux et fabriqué ».

Malgré le démenti, les affirmations farfelues font désormais se demander à beaucoup de gens ce qui est vrai et ce qui est une rumeur dans la relation du couple. « Taylor et Travis sont assez ouverts lorsqu’ils sont en public », a déclaré une source en exclusivité Vie et style« Mais quelle est la nature réelle de leur relation ? Ils ont décidé très tôt qu’ils voulaient garder certaines choses pour eux seuls. »

Les cloches du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce

Depuis des mois, des rumeurs circulent selon lesquelles Taylor et Travis, tous deux âgés de 34 ans, seraient secrètement fiancés. Même s’ils « aiment garder ça privé », explique la source, des amis ont laissé entendre que ce n’était qu’une question de temps avant que Taylor ne sorte avec une bague aux côtés du bracelet d’amitié « TNT » Wove Made en or et diamants de 6 360 $ que Travis lui a offert à la fin de l’année dernière.

Images de Gotham/GC

Ce bijou coûteux est bien sûr un clin d’œil à la façon dont il a essayé, sans succès, de lui offrir un bracelet d’amitié – avec son numéro dessus – lorsqu’il a assisté à son concert en juillet 2023 à Kansas City. « Le projet initial de Travis de rencontrer Taylor, en lui offrant un bracelet, est une histoire vraie », explique la source. « Il était vraiment déçu que cela n’ait pas fonctionné à l’époque. »

La façon dont il a partagé cette histoire sur son podcast « New Heights » quelques semaines plus tard a cependant fait sourciller. Alors que Taylor a qualifié sa déclaration de béguin qui a fait la une des journaux de « metal as hell », des rapports ont fait surface selon lesquels des amis Gigi Hadid29, et Selena Gomez32 ans, n’ont pas été convaincus par le match. Ils ont mis fin à ces rumeurs.

Pourtant, « certains de ses amis ont vu des signaux d’alarme », note la source. « Ils ne lui faisaient pas confiance, pensaient qu’il n’était qu’un athlète prétentieux et lui ont conseillé de faire attention. Mais ils ont eu tort. Tout le monde adore Travis maintenant. »

En fait, dit la source, les amis pensent que Taylor a trouvé la perle rare. Un mariage, a récemment déclaré une deuxième source Vie et style« Cela se produira probablement au printemps, après la saison de football. » La première source confirme que le couple espère également fonder une famille. « La vérité, c’est que Taylor n’a pas prévu de date pour avoir des enfants », dit la source, « mais, c’est sûr, elle en veut un jour. »

Travis Kelce fait des cadeaux somptueux pour Taylor Swift pour gagner de l’argent

Jusque là, Travis la gâte avec des cadeaux.

« Tout le monde pense que Taylor paie tout puisqu’elle est milliardaire, mais la réalité est que Travis adore payer la facture », explique la source, notant qu’il est l’ailier rapproché le mieux payé de la NFL et qu’il vient de signer un nouveau contrat de podcast de trois ans avec son frère Jason36 ans, valant plus de 100 millions de dollars. « Travis aime payer pour les jets privés, les vêtements de créateurs, les dîners en amoureux et les escapades de luxe. »

Bien que leur richesse facilite leur histoire d’amour, leur histoire d’amour comporte toujours des défis. « Ils ont une alchimie majeure, mais ils ont aussi des désaccords. Ils peuvent être très bêtes et loufoques l’un avec l’autre, et ils peuvent être très sérieux. Et ils sont scrutés de près à chaque fois qu’ils sortent ensemble », explique la source. « Mais ils font toujours de l’autre une priorité parce que c’est ça pour eux. Ils sont la fin heureuse de la vie réelle de l’autre, pas un coup de pub. »