Taylor Swift et Travis Kelce envisagent ensemble d’accroître leur influence : rapport

Photo : Taylor Swift et Travis Kelce prévoient ensemble d’accroître leur influence : rapport

Taylor Swift et Travis Kelce voudraient acquérir une position de premier plan dans l’industrie.

Selon le dernier rapport de Vie et stylele couple de célébrités souhaite démarrer une entreprise d’alcool passion.

« Ils ne veulent pas se lancer uniquement dans le business de l’alcool », a déclaré un espion.

La source a également expliqué : « Ils cherchent à démarrer toutes sortes de projets ensemble », notant : « depuis une société de production commune jusqu’à la copropriété d’une équipe sportive. »

Avant de quitter le chat, la source a confié : « Leur objectif est simplement de développer leurs comptes bancaires et d’influencer ensemble. »

Dans un précédent, il avait également été mentionné que Taylor Swift et Travis Kelce avaient hâte de passer plus de temps avec Katy Perry et Orlando Bloom car ils souhaitaient renforcer leurs liens à Hollywood.

Au moment de sa création, Été cruel La hitmaker « se prépare pour le prochain chapitre de sa vie » et prévoit « d’avoir plus de « couples d’amis » » dans l’industrie.

« Elle ne va pas abandonner ses amis célibataires », a précisé et noté la source, « mais elle est définitivement plus concentrée sur les doubles rendez-vous, donc Katy et Orlando font l’affaire. »

Ensuite, Taylor Swift « considère Katy comme une femme qui a réussi à tout avoir, elle la voit donc comme quelqu’un qui peut offrir des conseils. »