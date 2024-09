Taylor Swift et Travis Kelce en finale de l’US Open | ATP Tour

Célébrités

Taylor Swift et Travis Kelce en finale de l’US Open

Mahomes, McConaughey et d’autres stars à Flushing Meadows

08 septembre 2024

AFP/Getty Images Taylor Swift et Travis Kelce regardent la finale de l’US Open depuis une suite dimanche.

Par le personnel de l’ATP

Taylor Swift et Travis Kelce sont présents à la finale du simple de l’US Open.

Le couple de célébrités regarde Jannik Sinner jouer contre Taylor Fritz pour le trophée lors du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Swift, chanteuse et compositrice, est l’une des personnes les plus célèbres de la planète. Son partenaire, Kelce, est un ailier rapproché vedette des Chiefs de Kansas City de la NFL.

Finale de l’US Open. »>

Travis Kelce, Taylor Swift et Patrick Mahomes regardent la finale. Photo : Sarah Stier/Getty Images.

Parmi les autres célébrités présentes à Flushing Meadows dimanche figurent le quarterback de Kelce, Patrick Mahomes, et Anna Wintour.

Les acteurs Matthew McConaughey, Dustin Hoffman et Eddie Redmayne assistent au match, tout comme les chanteurs Usher et Jon Bon Jovi. Le champion NBA Jayson Tatum des Celtics de Boston et la légende de la LNH Henrik Lundqvist des Rangers de New York sont présents au stade Arthur Ashe.

Ce choc de championnat met en vedette le premier Américain en finale de l’US Open en simple depuis 2006.