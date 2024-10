Taylor Swift et Travis Kelce décident d’agrandir leur famille alors que la romance s’intensifie

Taylor Swift et Travis Kelce envisagent désormais de faire passer leur relation au niveau supérieur en ajoutant un nouvel ajout à leur famille.

Il semble que l’interprète de l’Eras ​​Tour et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City réagissent désormais à la récente suggestion d’amis d’agrandir leur famille.

Le gros problème, c’est qu’au lieu d’un enfant, les tourtereaux – dont on parle en ville pour leur romance éclair – veulent adopter un animal de compagnie à fourrure.

Selon Vie et stylele Karma Le chanteur et champion du Super Bowl envisage d’ajouter « un chaton de sauvetage » à la famille.

« Ils adorent l’idée de sauver la vie d’un chat et savent qu’il y en a tellement dans le besoin », a ajouté la source.

Cependant, l’amour pour les chats du lauréat de 14 Grammy Awards est bien connu, a déclaré le co-animateur du podcast De nouveaux sommets s’est également bien adapté à la vie avec Secouez-le la famille féline du crooner.

La source a déclaré au média : « Cela a pris du temps mais les chats aiment Travis maintenant et il les aime. »

Travis est maintenant un « papa chat très fier » et adore chouchouter les chats.

« Il leur achète toujours de nouveaux jouets et envisage même de leur construire une terrasse pour chats afin qu’ils puissent passer du temps dehors sans risquer de les perdre ou pire », a encore révélé la source.

Pour les non avertis, Taylor a 3 chats : Meredith Grey, du nom L’anatomie de Greyle personnage de, Oiliva Benson, du nom de Mariska Hargitay Loi et ordre : SVU personnage et Benjamin Button.

Le Longue vie Le hitmaker et la star de la NFL ont commencé à se fréquenter en août 2023. Depuis lors, ils se livrent à la vie de l’autre avec l’icône pop mondiale encourageant son petit ami athlète et la footballeuse américaine groove sur ses chansons lors des concerts.