Taylor Swift et Travis Kelce critiqués pour leur comportement « trash » lors de la finale de l’US Open après un moment viral : « Pure cringe »

Les fans ont critiqué Taylor Swift et Travis Kelce pour leurs pitreries « trash » lors de la finale de l’US Open dimanche – ce qui a laissé Brittany Mahomes grimaçante.

Accompagnés de Brittany et de son mari Patrick, Taylor et Travis se sont rendus au stade Arthur Ashe pour regarder le numéro 1 mondial italien Jannik Sinner affronter la star américaine Taylor Fritz pour le dernier titre du Grand Chelem de l’année.

À un moment donné de la finale, les caméras ont tourné vers le super-couple de célébrités alors qu’ils chantaient la chanson rock emblématique des années 2000 « I Believe in a Thing Called Love » de The Darkness dans les gradins, avec un clip du moment enflammant Internet.

Alors que Taylor et Travis chantaient avec animation, un certain nombre d’utilisateurs ont souligné à quel point Brittany et Patrick semblaient gênés à leurs côtés, la joueuse de football des Chiefs semblant murmurer à son mari quarterback avec incrédulité : « Connais-tu cette chanson ? »

Après que Patrick ait répondu, une Brittany mortifiée est alors apparue et a dit : « Genre, quoi ?! »

Les fans ont critiqué Taylor Swift et Travis Kelce pour leurs pitreries « trash » lors de la finale de l’US Open après avoir interprété une chanson rock emblématique des années 2000 dans un moment « purement gênant »

Une Brittany Mahomes maladroite semble avoir demandé à son mari Patrick : « Connais-tu cette chanson ? »

Son moment gênant à côté de Taylor survient après que les deux hommes n’étaient pas assis ensemble pour le match d’ouverture des Chiefs en NFL jeudi, ce qui a suscité des discussions sur une rupture potentielle entre eux après le récent like de Mahomes sur la publication Instagram de Donald Trump.

Alors que les fans inconditionnels de Swift et une partie des fans de tennis étaient impressionnés par le chant de Kelce et d’elle, d’autres ont reproché au couple de manquer de « décorum » et de faire un spectacle devant les caméras à New York.

Un utilisateur a écrit sur X : « Taylor Swift et Travis Kelce sont vraiment bizarres à l’US Open, ça a l’air complètement forcé et contre nature ».

Un autre a commenté : « Aucun autre couple dans le monde des célébrités n’aime autant les caméras. Nous ne sommes toujours pas convaincus. »

« Si vous ne voyez pas que Taylor est trop dramatique et qu’elle se donne en spectacle, vous n’avez plus rien à faire », a déclaré un troisième. « Personne ne se comporte comme une jeune fille de 15 ans lors de sa première virée arrosée à l’US Open. C’est l’US Open, pas un match de football dans un bar. Peut-être qu’elle est juste vraiment nulle par rapport à la classe, je ne sais pas. »

Un fan a répondu à ce post et a acquiescé : « C’est ce que je disais ! Est-ce que tu vois d’autres couples s’embrasser dans les tribunes ?! Comme tu l’as dit, c’est l’US Open, pas un match de football, il faut respecter les règles ».

« Elle ne sera certainement pas invitée à Wimbledon », a conclu un autre.

Alors que l’on pourrait tout simplement dire : « incroyablement gênant ».

Dans un autre clip partagé par le comédien Matt Friend, on pouvait voir Swift danser sur une autre chanson tout en dansant sur Kelce pendant qu’il discutait avec son coéquipier Mahomes.

Swift et Kelce ont été critiqués en ligne pour leur comportement dans les tribunes lors de la finale

Ils ont assisté au match avec leurs amis Patrick (à droite) et Brittany Mahomes (deuxième à partir de la droite)

Taylor et Travis ont atterri à New York vendredi et ont visité le restaurant de pizzas de Brooklyn, Lucali, ce soir-là, avec des tonnes de paparazzis les attendant à leur arrivée.

Le voyage à l’US Open s’est terminé le week-end avant que Kelce ne revienne à Kansas City avant le choc de la semaine 2 des Chiefs contre les Bengals de Cincinnati.

Swift était dans les tribunes lors de leur première victoire contre les Ravens de Baltimore à Arrowhead jeudi, regardant le match aux côtés de la famille de Kelce.

Après ne pas avoir été assis ensemble ce soir-là, beaucoup se sont demandés si Taylor et Brittany étaient en bons termes au milieu de la controverse autour du fait que cette dernière ait aimé l’un des messages de Trump sur Instagram le mois dernier.

Swift a publiquement condamné Trump dans le passé, ce qui signifie que beaucoup se demandent si le soutien de Mahomes à l’ancien président pourrait signifier la fin de leur amitié.

Cependant, les meilleurs amis ont mis fin à toute rumeur de querelle lorsqu’ils ont été vus en train de s’embrasser aux côtés de leur homme lors de la finale de l’US Open.

Brittany, mère de deux enfants, a également été vivement critiquée après avoir admis qu’elle ne connaissait pas la chanson extrêmement populaire de The Darkness.

Ce n’est pas Brittany qui demande à Patrick « Est-ce que tu connais cette chanson ? », a commenté une personne avec une série d’émojis rieurs.

Taylor et Brittany ont mis un terme à toute rumeur d’une rupture potentielle entre eux en s’embrassant

« Elle est nulle », a répondu quelqu’un d’autre, tandis qu’un autre utilisateur a ajouté : « Je n’ai pas besoin de plus de raisons pour ne pas aimer les Mahomes. »

« Quiconque n’aime pas cette chanson échoue au test d’ambiance », peut-on lire dans un quatrième commentaire.

Un cinquième a déclaré : « La Bretagne est tellement [tired looking]. Va au lit, ma fille.

« Dans un monde de Patrick et de Brittany, soyez Taylor et Travis », a écrit une autre personne.

« Brittany, fais comme si tu connaissais la chanson, même si ce n’est pas le cas », suggéra quelqu’un d’autre.