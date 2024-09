Taylor Swift et Travis Kelce ont un calendrier social chargé ce week-end… et ils continuent à s’amuser en se rendant à l’US Open pour la finale masculine.

L’heureux couple est arrivé dans le Queens pour le match il y a quelques minutes à peine… se dirigeant vers le USTA Billie Jean King National Tennis Center main dans la main.

À l’ère du tennis 🤩 Taylor Swift et Travis Kelce arrivent à l’US Open. pic.twitter.com/ZsXN2KpgDF — Open de tennis des États-Unis (@usopen) 8 septembre 2024

@usopen

Regardez le clip… T-Swift porte une jolie robe rose standard, dévoilant une bonne partie de ses jambes dans la minijupe. Travis est vêtu de son plus beau costume de country club : un ensemble tout blanc avec des bordures rouges et vertes et un chapeau bob assorti.





Les deux avaient l’air tout sourire en entrant dans la salle… et ont continué à montrer leur douceur dans leur loge privée tout en regardant Jannik Pécheur prendre en charge Taylor Fritz pour le titre.

Patrick et Brittany Mahomes ont également participé au grand événement… avec les deux enveloppés dans une étreinte rigolote malgré le soutien apparent de Mahomes pour Donald Trump — mettant un terme aux rumeurs de bœuf.

Bien sûr, Travis Kelce et les Chiefs de Kansas City ont joué contre les Ravens de Baltimore jeudi soir… remportant une victoire de 27-20 lors de la première salve de la NFL.

Ce a ouvert le week-end pour les deux tourtereaux… qui sont allés, allés, allés dans la ville qui ne dort jamais.

Hier encore, les deux se sont arrêtés aux Electric Lady Studios – le studio d’enregistrement préféré de Tay – à Manhattan pour le mariage du modèle Karen Elson au propriétaire du studio de musique Jean-Pierre Lefebvre.

Les stars étaient habillées à la perfection… et beaucoup de gens se demandaient quand elles pourraient se marier.

On dirait qu’ils terminent leur week-end avec un peu de sport… en passant du temps avec leur partenaire de double préféré.