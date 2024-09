Taylor Swift et Travis Kelce assistent à la finale masculine de l’US Open

Taylor Swift est à l’US Open pour assister à la performance d’une autre Taylor.

Swift participera à la finale masculine avec Travis Kelce dimanche, quatre jours après avoir vu les Chiefs de Kansas City de son petit ami ouvrir leur saison NFL avec une victoire.

La superstar de la chanson portait une robe à carreaux rouges et blancs à son arrivée pour le match entre l’Américain Taylor Fritz et l’Italien Jannik Sinner. Kelce était habillée d’une chemise blanche et d’un pull, comme il se doit pour Wimbledon.

Le couple était assis dans une loge au stade Arthur Ashe avec Patrick Mahomes, le coéquipier de Kelce chez les Chiefs, champions en titre du Super Bowl, et sa femme, Brittany.

L’US Open a publié sur les réseaux sociaux une photo de Swift en train de savourer un Honey Deuce, le cocktail phénomène du tournoi qui coûte 23 $.