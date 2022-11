Taylor Swift et Ticketmaster: plats à emporter de la folle ruée vers les billets

La saga des billets Taylor Swift n’est pas terminée. Jeudi, Ticketmaster a annulé la journée prévue de vente de billets au grand public vendredi, après que les ventes antérieures à ceux qui avaient des codes de prévente ne se soient pas déroulées comme prévu.

“En raison de demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et de l’inventaire de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande, la mise en vente publique de demain pour Taylor Swift | The Eras Tour a été annulée”, a tweeté la société.

En raison des demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et de l’inventaire de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande, la mise en vente publique de demain pour Taylor Swift | La tournée Eras a été annulée. — Ticketmaster (@Ticketmaster) 17 novembre 2022

Mardi a apporté une course effrénée pour obtenir des billets à la tournée, qui doit commencer en mars.

Avant l’annulation des ventes de billets au grand public, Ticketmaster a publié une déclaration mise à jour résoudre les problèmes de tickets. La déclaration reconnaissait que la société savait que la demande de billets serait élevée, mais rapportait qu’historiquement, seuls 40% des fans invités achetaient réellement des billets. Mais ensuite, 1,5 million de personnes ont été invitées à participer à la vente, et 2 millions d’autres ont été mises sur liste d’attente.

Il peut y avoir plus de problèmes à venir pour l’entreprise. Le procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti dit jeudi que son bureau lance une enquête de protection des consommateurs et antitrust sur Ticketmaster. Et la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez tweeté jeudi que l’entreprise doit être dissoute.

Avant l’annulation, j’ai parlé à deux femmes qui ont tenté d’obtenir des billets pour la tournée, et une seule a réussi. Voici quelques leçons à retenir de leurs expériences.

La chance au bout de cinq heures

Heather Reilly



Heather Reilly, 52 ans, est allée chercher deux billets de tournée pour pouvoir emmener sa fille de 15 ans, une fan de Swift depuis aussi longtemps que Reilly se souvienne. Au bout de cinq heures, elle a décroché deux billets excellents, quoique chers.

“J’adore la musique live, et c’est l’une des choses qui m’ont le plus manqué pendant la pandémie”, m’a dit Reilly.

Radié après huit heures

Wanda Rundle n’a pas eu autant de chance, se retrouvant sans billets après une attente frustrante de huit heures en ligne.

“Je suis fan de Taylor depuis son premier album”, m’a dit Rundle. “C’est mon artiste préférée. J’étais enceinte de mon fils quand je l’ai découverte, et il a grandi avec sa musique. A 15 ans, ce serait son premier grand concert.”

Elle espérait deux ou quatre billets pour un spectacle à Chicago, mais s’est retrouvée sans aucun.

J’ai demandé aux deux femmes de me guider à travers leurs expériences de billetterie dans l’espoir d’apprendre quoi faire et quoi ne pas faire pour les futures ventes de concerts en ligne. Mais après avoir parlé avec eux et interrogé les autres de manière informelle, il semblait clair qu’une personne pouvait suivre tous les conseils imaginables et ne pas obtenir de billets. La chance, et certainement d’autres facteurs, comme la popularité de votre ville ou la date de concert que vous avez choisie, sont certainement en cause.

Cela dit, voici les meilleurs conseils que j’ai pu retenir pour les ventes futures. Maintenant que les ventes grand public de vendredi ont été annulées, ces informations pourraient encore être utiles pour les prochains salons.

1. Obtenez ce code de prévente

Les personnes qui ont acheté des billets mardi devaient s’inscrire avant ce jour-là pour recevoir un code de prévente de fan vérifié. Et maintenant que Ticketmaster a annulé les ventes au grand public, ce code était à peu près le seul moyen d’obtenir des billets, même si personne ne le savait mardi.

“Tu es allé à un site Web et entré vos informations et votre date et lieu préférés », a déclaré Reilly. « J’ai mis les trois dates de concert de Philadelphie.

Rundle s’est inscrite pour la prévente vérifiée des fans dès que la tournée a été annoncée, elle a donc également obtenu le code. En fait, elle est à peu près sûre que son code, qui est venu par SMS, est arrivé dans le premier lot envoyé, d’après ce qu’elle a entendu sur les réseaux sociaux.

“Je l’ai eu vers midi [Monday] et je me sentais plutôt bien que ce serait une navigation fluide pour les billets », m’a dit Rundle. Elle ne savait pas…

2. Recherchez un coup de pouce pour acheter des marchandises

Rundle et Reilly ont tous deux déclaré qu’ils avaient commandé des articles sur le site Web de Swift et que cela leur donnait droit à quelque chose appelé Taylor Nation Boost. Ils ont dit que les personnes qui avaient acheté des marchandises et des enregistrements dans la boutique officielle de Swift étaient censées obtenir ce “coup de pouce”, ce qui donnerait à leur adresse e-mail une sorte de priorité attachée à leur code de prévente.

Les deux femmes ont déclaré avoir reçu le message confirmant que oui, elles avaient reçu le coup de pouce. Mais bien que cela ait pu aider Reilly, cela n’a finalement pas aidé Rundle. Elle a dit que son coup de pouce n’avait rien fait pour elle en ce qui concerne l’obtention de billets.

Et Rundle a ajouté qu’elle avait entendu parler d’autres personnes qui n’avaient pas reçu le coup de pouce de fidélité de Taylor Nation – et pourtant avaient réussi à acheter des billets.

3. Connectez-vous tôt

La prévente devait commencer sur la côte Est à 10 heures du matin, alors Reilly s’est connecté à 9h30 et “a été immédiatement envoyé dans la salle d’attente du concert du vendredi”.

Rundle dit également qu’elle a suivi les instructions et s’est connectée à la salle d’attente à 9h30, bien qu’elle vive dans le fuseau horaire central.

“J’avais vérifié que mes méthodes de paiement étaient correctes et j’étais connectée à Ticketmaster”, a-t-elle déclaré.

4. Si vous avez un lien fourni, utilisez-le

De nombreux rappels ont dit aux fans de s’assurer d’utiliser le lien du texte avec leur code de prévente, plutôt que d’aller directement sur ticketmaster.com.

“Il y avait plusieurs FAQ qui conseillaient cela”, a déclaré Rundle, qui dit avoir suivi ces instructions.

5. Ne changez pas de dates

Il y a trois concerts à Philadelphie, mais Reilly a reçu un message disant que son code n’était bon que pour la date spécifique mentionnée dans le texte qu’elle a reçu. Elle avait initialement répertorié les trois dates de Philadelphie lorsqu’elle s’est inscrite pour obtenir le code de prévente, mais le site a choisi une date pour elle et elle n’a pas essayé de changer.

“Lorsque nous nous sommes inscrits pour la prévente, nous devions classer les dates et les lieux que nous voulions”, explique Rundle. “Nous allions toujours avoir une date pour laquelle nous pourrions acheter des billets. J’ai reçu le vendredi 2 juin. La seule mise en garde était qu’ils ont ajouté plus de dates après l’annonce initiale, et certaines personnes qui se sont inscrites à la prévente ont obtenu des codes pour le nouveau Rendez-vous.”

Un fan a partagé une capture d’écran d’un message montrant que le code de prévente ne pouvait pas être utilisé pour une date différente.

6. L’attente est la partie la plus difficile

Cinq heures et billets

“Ensuite, j’ai attendu et attendu et attendu”, a déclaré Reilly. Elle travaillait, alors elle a laissé son ordinateur tourner en arrière-plan, ouvert sur la salle d’attente des billets.

Certains fans ont ensuite posté en ligne qu’ils étaient sortis de la longue file d’attente, et lorsqu’ils se sont joints à nouveau immédiatement après, ils ont été rapidement bousculés et autorisés à acheter des billets. Reilly n’a pas testé cette théorie, et nous ne pouvons pas confirmer que l’approche fonctionne, ou si elle efface complètement votre place en ligne.

“J’ai été définitivement tentée”, a-t-elle déclaré. “Mais honnêtement, j’étais super curieux de tenir le coup et de voir ce qui s’est passé.”

Environ cinq heures après sa première connexion, vers 14 h 30, les choses ont commencé à se produire. Le site avait montré que plus de 2 000 personnes faisaient la queue devant elle, mais il est ensuite passé à 1 300 puis à une. Une fois qu’elle a été autorisée à entrer, elle a dû entrer ce code de prévente pour débloquer différents niveaux de billets. Les billets qu’elle a vus disponibles à ce moment-là coûtaient entre 149 $ et 900 $, plus les frais, dit-elle.

Soudain, une toute nouvelle rangée de billets disponibles est apparue et Reilly a attrapé deux sièges, puis a attendu que sa carte de crédit soit traitée. Apparemment contre toute attente, la mère et la fille étaient deux des fans les plus chanceux de Swift à Philadelphie.

Heather Reilly



Huit heures et rien

Rundle s’est connectée à 9h30 comme indiqué, et le lien ne l’a pas laissée entrer dans la salle d’attente en ligne au début. Elle est arrivée environ 20 minutes plus tard.

“Quand 10 [a.m.] frappé, j’ai reçu un message indiquant qu’il y avait plus de 2 000 personnes devant moi », a-t-elle déclaré. « Ensuite, il est immédiatement passé à « la file d’attente est en pause ». Cela a duré un certain temps avec des mises à jour minimales de Ticketmaster.”

Elle ne plaisante pas avec “un certain temps”. Rundle était en vacances avec des amis à la Nouvelle-Orléans et n’avait pas accès à un ordinateur portable, alors elle s’est assise dans un café en attendant et en attendant. À 13h53, le site l’a finalement laissée entrer. Elle est arrivée à l’écran de paiement, et a été soudainement renvoyée dans la file d’attente, et son numéro a recommencé. Cela s’est produit quatre fois entre 13 h 53 et 15 h 30. Puis, de 15 h 30 à 18 h, elle était admise, mais lorsqu’elle cliquait sur des billets censés être disponibles, ils ne l’étaient pas. Rundle a vu des billets censés se vendre entre 499 $ et 899 $, mais n’a pas pu effectuer d’achat même pour ces prix élevés.

“Ce fut une expérience incroyablement décevante”, a-t-elle déclaré à propos de sa journée frustrante.

7. Prenez tous les billets que vous voyez

Si vous réussissez, connaissez votre budget et ne perdez pas de temps à réfléchir au choix du siège ou à chercher une offre légèrement meilleure. Si vous voyez des billets pour un concert populaire comme celui-ci, prenez-les et ne regardez pas en arrière. Au moment où vous arrivez à la caisse, ils peuvent être partis, de toute façon.

Reilly dit que lorsqu’elle a réussi, à peu près les seuls billets restants étaient le forfait VIP “Karma Is My Boyfriend” à prix élevé.

“Le prix nominal était de 749 $”, dit-elle. “Je frissonne encore !”

8. Essayez d’autres sites (certaines villes seulement)

Ticketmaster n’était pas vraiment le seul jeu en ville pour Swifties cette fois-ci. Un autre site, SeatGeek, vendait des billets pour certains concerts. (Et oui, des billets primaires en première vente, pas des places sur le marché secondaire.)

À l’origine, SeatGeek répertoriait cinq concerts Swift, trois en Arizona et deux au Texas, affirmant que les billets seraient mis en vente vendredi à 10 heures, heure locale. Mais quand j’ai vérifié après que Ticketmaster ait annulé les ventes de billets du vendredi, SeatGeek avait fait de même. Un message sur leur site répète le même message que Ticketmaster a tweeté à propos de l’annulation de la vente du vendredi. Un représentant de SeatGeek n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La leçon à tirer de cela, apparemment, est de fouiner pour les principaux vendeurs de billets moins connus. Mais ne soyez pas surpris s’ils suivent le Big Dog, alias Ticketmaster, si des annulations se produisent.