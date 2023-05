Taylor Swift et sa mère Andrea vues à Nashville Car avant le spectacle : photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Taylor Swift a été repéré à l’arrière d’une voiture à Nashville, TN deux jours avant Matty Healey, 34 ans, a assisté à son spectacle dans la même ville. La femme de 33 ans arborait sa lèvre rouge signature alors qu’elle semblait être en pleine conversation avec sa mère Andréa Swift, 65 ans, qui vit à Nashville. Taylor la canalisait 1989 époque avec une paire de lunettes de soleil noires, choisissant de garder ses cheveux blonds sales baissés et droits. Andrea, qui est aussi la mère du jeune frère de Taylor Austin Swift31 ans, a gardé ses mèches blondes en queue de cheval sur le côté avec un chouchou alors qu’elle jumelait dans sa propre paire de lunettes de soleil noires sur les photos publiées par le Courrier quotidien.

Les fans avaient émis l’hypothèse que l’ami de Taylor, Matt, mieux connu sous le nom de Le 1975le chanteur principal de , y assisterait le 5 mai Visite des époques spectacle à Nashville. Matt est resté discret pendant la performance, qui dure un peu plus de trois heures avec 44 chansons de toute la carrière de 15 ans de Taylor, alors qu’il portait une chemise bleue. Il est apparu complètement immergé dans la performance alors qu’il regardait intensément au milieu des fans dansant et hurlant, affectueusement connus sous le nom de Swifties.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Notamment, Taylor a une amitié de longue date avec Matt, qui est également copain avec son producteur incontournable Jack Antonoff. En janvier, la gagnante du GRAMMY a fait une apparition surprise au concert de Matt en 1975 à Londres, surgissant pour chanter la sienne Minuits frappez « Anti-Hero » pour la foule ainsi qu’une reprise de la chanson du groupe, « The City ». Au cours de l’émission, Matt aurait fait une blague amusante sur « les fans qui s’embrassent », disant qu’il recadrerait un tel comportement « devant la reine » – c’est-à-dire Taylor.

Le Amoureux la chanteuse a été repérée plus que d’habitude alors qu’elle prenait la route pour sa dernière tournée, qui a également coïncidé avec sa séparation d’avec son petit ami de sept ans, Joe Alwyn32. Il a été rapporté que Taylor et Joe, qui sont apparus dans un film à la mode Le favori en 2018 et a également co-écrit plusieurs chansons avec son désormais ex sous le pseudonyme de William Bowery, s’était séparée quelque temps avant le 8 avril. Bien que Taylor n’ait pas encore commenté publiquement la fin de sa relation, elle semble être de bonne humeur alors qu’elle voyage pour elle Visite des époques, qui a débuté en mars avec un spectacle de lancement à Glendale, en Arizona. Elle a également été aperçue à New York à plusieurs reprises, notamment lors d’une soirée entre filles le 20 avril avec des amis : Gigi Hadid, Blake Livelyet soeurs Alana, Danielleet Este Haïm de HAIM.

Plus à propos Taylor Swift

Lien connexe En rapport: Emma Laird: 5 choses sur la co-star de Joe Alwyn avec qui il traînait après la séparation de Taylor Swift

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.