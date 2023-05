Taylor Swift et Matty Healy seraient en couple et les fans sont furieux

Dans ce qui semble être un cas de Mad Libs de l’ère Tumblr, Taylor Swift serait en couple avec Matty Healy. Healy est le chanteur principal du groupe de synth-pop anglais The 1975, et Taylor Swift est Taylor Swift. C’est officiellement 2014 à nouveau !

C’était à la mi-avril lorsque Swift a annoncé la fin de sa relation de six ans avec l’acteur Joe Alwyn, l’homme que de nombreux fans croyaient être The One mais qui a fini par être « le 1 » (selon la première chanson du meilleur album de Swift, années 2020 folklore). À l’époque, les Swifties paniquaient, comme on pouvait s’y attendre : cela signifiait-il que ses cinq derniers albums étaient tous un mensonge ? Marcherait-elle à nouveau dans Cornelia Street ? Gaylors aurait-il enfin raison ? (Malheureusement, pas encore de chance, malgré cette perruque de drapeau bisexuelle.) Au cours du dernier mois, nous avons entendu des rumeurs quelque peu concurrentes sur le prochain intérêt romantique de Swift; Deuxmoi a affirmé que Swift sortait avec le pilote de Formule 1 Fernando Alonso, Page Six a déclaré qu’elle voyait quelqu’un « plus âgé et plus discret ».

Bien qu’il ait un an de plus que Swift, Matty Healy n’est… pas exactement discret. Au cours d’une décennie, il a assumé le rôle du sleazeball britannique maigre symbolique de la culture, faisant la une des journaux pour des interviews extravagantes et souvent prétentieuses, ses luttes avec l’héroïne et des bouffonneries controversées sur scène, qui, lors de sa tournée actuelle, ont inclus embrasser des fans, manger cru viande et simulant la masturbation. Il a été quasi-annulé au moins une douzaine de fois pour des allégations de racisme, dont plusieurs au cours des derniers mois.

Naturellement, lorsque le tabloïd The Sun a publié pour la première fois le mot de leur «nouvelle romance» le 3 mai, les fans de Swift étaient sceptiques quant au fait que quiconque était sorti avec Alwyn, un beau mais extrêmement privé et – du moins du point de vue du public – une personne inintéressante, pourrait être en un gars qui a dit un jour à Pitchfork : « Je suis obsédé par ma bite.

Mais alors que des médias plus réputés commençaient à reprendre l’histoire grâce à plusieurs observations très publiques (y compris des images de Healy fangirlant sur elle lors de ses trois spectacles de tournée Eras à Nashville aux côtés de ses amis Gigi Hadid, Phoebe Bridgers et même son père), le les preuves étaient claires: non seulement Swift et Healy se voient, de quelque manière que ce soit, mais ils veulent que le public savoir ils se voient. Comme Taylor elle-même le rappelle constamment à ses fans, rien de ce qu’elle fait n’est un accident, et si elle ne veut pas être photographiée, elle se cachera dans une valise.

Le couple a une longue histoire ensemble; ils collaborent tous les deux fréquemment avec Jack Antonoff, qui a coproduit l’album le plus récent de The 1975 et Swift’s Minuits. Swift portait un t-shirt The 1975 en quittant son appartement en 2014, la même année où la rumeur disait qu’ils se voyaient brièvement; à l’époque, Healy l’a nié, déclarant au magazine Q : « Putain, je ne suis pas le petit ami de Taylor Swift. Vous savez, PUTAIN. CE. C’est aussi un truc d’homme, une démasculinatrice [sic]chose émasculante », bien qu’il ait suivi le commentaire deux ans plus tard avec une lettre ouverte disant que ses mots avaient été sortis de leur contexte.

L’intervieweur d’origine a également écrit sa propre version de leur conversation, écrivant qu’ils «n’étaient pas les mots d’un misogyne» et qu’elle les considère comme «les pensées d’un musicien avec un ego et une ambition à la hauteur de celle de Swift, qui ne ne veut pas être considéré comme le subordonné d’un partenariat. Les sentiments d’un artiste qui veut être célébré à part entière.

Gaylors – les fans qui croient que Swift a eu plusieurs relations avec des femmes célèbres mais qui est toujours dans le placard – sont en conflit sur les nouvelles, croyant principalement que la relation n’est pas réelle et qu’elle se terminera assez bientôt. C’est lors d’un concert de The 1975 en décembre 2014, après tout, que Swift et le mannequin Karlie Kloss auraient été vus en train de s’embrasser (tous deux l’ont nié par l’intermédiaire de leurs représentants respectifs).

La faction la plus bruyante des Swifties, cependant, est carrément en colère que leur pop star préférée sorte avec Matty Healy compte tenu des choses merdiques qu’il a faites dans un passé très récent. Le pire s’est produit lors de son apparition en février sur le podcast irony bro de gauche le Spectacle d’Adam Friedland, dans lequel il riait pendant que les animateurs faisaient des impressions racistes de ce à quoi ils imaginaient que la voix du rappeur Ice Spice ressemblerait, un segment jugé si raciste qu’Apple et Spotify l’ont supprimé. (Healy s’est excusé pour son rôle.) Au cours du même épisode, il a également plaisanté sur le fait de se masturber dans du porno hardcore dans lequel les femmes noires sont humiliées et brutalisées, ce qui a conduit à un long fil Reddit dans lequel les fans de Swift l’ont suppliée de rompre avec lui ou a réalisé qu’elle était « une autre femme blanche riche et complice ».

Son autre comportement controversé est peut-être un peu moins simple. Pendant des années, il a fait un salut nazi sur scène lors d’une réplique dans « Love It If We Made It » de 2018, le considérant comme une déclaration pointue et critique sur Trump et le fascisme. La chanson elle-même est une réprimande d’un changement sociétal d’extrême droite, citant un tweet de Trump dans lequel il a écrit « merci, Kanye, très cool », avec le message sous-jacent que la politique et la culture pop ont subtilement adopté le discours fasciste. Healy a expliqué le sens de la chanson et de la ligne plusieurs foiset livre fréquemment des chapes sérieuses sur la politique progressiste lors de ses émissions, dont une sur les interdictions d’avortement en Alabama et les lois anti-gay à Dubaï.

S’il y a un seul thème dans le catalogue de The 1975, c’est la tension entre l’ironie et la sincérité, en particulier comment Healy lui-même veut être une personne plus sérieuse tout en jouant avec (et parfois intentionnellement à la traîne) les attentes du public envers les pop stars célèbres. Comme Brittany Broski, une fan de TikToker et de Healy, me l’a dit en janvier, « Matty comprend à un niveau intrinsèque ce que ressentent de nombreux » enfants Internet « : ce sentiment indescriptible de grincer des dents hyper-conscient de soi qui crée une coquille dure autour du désir profondément enraciné être sérieux et authentique.

Malgré ses nombreuses controverses et annulations, Swift et Healy ont beaucoup en commun : ils sont chacun actuellement au sommet de leur carrière, récemment sortis de relations sérieuses avec d’autres célébrités (Healy a rompu avec la chanteuse FKA Twigs l’année dernière), et célèbres pour jouer avec leurs fanbases. Certains fans soupçonnent même qu’il conviendrait mieux à Swift qu’à son ex-petit ami. « C’est un musicien, il comprend qui elle est en tant qu’artiste, son penchant pour l’écriture de chansons confessionnelles, et ne se soucie pas de sa renommée parce qu’il y est habitué », a déclaré Allen Pham, un fan de Swift de 26 ans à Austin, Texas. . « En d’autres termes, il apprécie et respecte sa carrière, peut-être un peu plus que Joe. »

D’autres fans ne s’inquiètent pas du long terme. « Les célébrités sont autorisées à sortir avec désinvolture et à se connecter avec désinvolture », ajoute Kaitlyn Chapman, une fan de 26 ans à Phoenix, en Arizona. « Elle a le droit d’avoir une relation désordonnée. »

Qu’il s’agisse ou non d’une showmance mise en place par leurs deux publicistes, ou que les cinq prochains albums de Taylor Swift soient ou non des hymnes à l’esthétique grungy et indie sleaze de Healy, les fans s’adaptent une fois de plus à un autre des changements d’ambiance de Swift, se demandant combien de temps cette époque particulière pourrait durer.