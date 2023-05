Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Taylor Swift et Matty Healey ont été aperçus se tenant la main et s’embrassant lors d’une sortie à New York jeudi. Ceci n’est pas un exercice. Au milieu des rumeurs selon lesquelles l’artiste de 33 ans, lauréat d’un Grammy Award et Le 1975 le leader sort ensemble, une photo a fait surface le jeudi 11 mai de la paire se tenant la main pendant qu’ils déjeunaient ensemble. Mais ce n’est pas du tout; Un témoin oculaire les a vus « se câliner et s’embrasser », par Page 6. Le rendez-vous a eu lieu à la Casa Cipriani et ils avaient du personnel de sécurité « autour d’eux », a ajouté l’initié.

📸| Taylor a été repéré par le père d’un fan avec Matty Healy et Jack Antonoff Via @emilymadelines pic.twitter.com/MjZ5tikSpW – Mises à jour de Taylor Swift 🏟️💜 (@swifferupdates) 11 mai 2023

La photo semble avoir été prise en secret et montre le rockeur natif de Pennsylvanie et anglais entrant à l’intérieur du restaurant de Manhattan. Ami et collaborateur de longue date de Taylor, Jack Antonoff – qui se trouve également être un producteur de longue date pour The 1975 – a été vu se retourner devant eux. Jack les aurait mis en place après qu’ils soient brièvement sortis ensemble dans le passé.

Ceci est une histoire en développement…

