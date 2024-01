Taylor Swift et l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, partagent un doux échange en se pointant directement du doigt lors des célébrations après la victoire au Championnat de l’AFC.

Taylor Swift et l’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, ont partagé un échange réconfortant après la victoire de l’équipe au Championnat AF dimanche.

Les Chiefs de Reid ont décroché leur billet pour le Super Bowl pour une deuxième année consécutive en contrariant les Ravens de Baltimore, têtes de série, avec une victoire de 17-10 dans le match pour le titre de conférence.

Alors que les champions en titre du Super Bowl célébraient après une magnifique victoire sur le terrain du M&T Bank Stadium, Swift a partagé sa propre célébration pleine de PDA avec son petit ami Travis Kelce. Mais cela ne l’a pas empêchée de rechercher l’entraîneur-chef des Chiefs.

Avec un bras autour du père de Kelce, Ed, elle a repéré Reid sur le podium et les deux ont partagé un doux moment.

Dès qu’ils se sont repérés, Swift et Reid se sont choisis parmi la foule et les ont pointés du doigt.

Travis Kelce embrasse Taylor Swift après avoir mené son équipe des Chiefs à une place au Super Bowl

L’entraîneur-chef était sur le podium au M&T Bank Stadium pour recevoir le trophée Lamar Hunt

Reid, 65 ans, s’est joint aux célébrations sur le terrain avec sa femme, Tammy (à droite)

L’épouse de Reid, Tammy, se tenait à côté de son mari victorieux et arborait une expression hilarante et choquée en voyant la popstar sur le terrain.

Le geste a été filmé et la photo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les fans ont adoré cette décision, l’un d’entre eux l’a qualifié de « précieux » et beaucoup ont affirmé que le duo était ami.

Un fan a posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : “Taylor Swift et Andy Reid se montrant du doigt est précieux…”

“Le truc avec Travis Kelce n’est qu’une distraction du film pour lequel je suis personnellement ici : un film entre amis d’Andy Reid et Taylor Swift”, a ajouté un autre,

“Andy Reid et Taylor Swift travaillent ensemble”, a écrit un utilisateur des médias sociaux, tandis qu’un autre fan choqué intervenait, “ANDY REID ET TAYLOR SWIFT SONT AMIS ?!?!?”

Reid a déjà commenté la romance du chanteur avec sa star, plaisantant même en disant qu’il les avait piégés.

Apparaissant sur The Five Spot d’OutKick avec Donovan McNabb en octobre, Reid, qui entraînait auparavant Philadelphie, a révélé que sa relation avec Swift et sa famille remontait à très loin.

Il a dit à McNabb : « Vous savez quoi ? Comme toi, je l’ai connue à Philadelphie. Vous savez, son père est un grand fan de la NFL, donc je l’avais rencontrée quand elle était très jeune, ainsi que son père. Alors tu sais, j’ai plaisanté sur le piège de Kelce, mais tu sais, je dis juste, tu sais.

McNabb, un ancien quarterback des Eagles, a commenté l’enthousiasme de Swift lorsqu’elle a été vue en train d’encourager son nouveau copain et son équipe aux côtés de la mère de Kelce, Donna.

Et Reid a soutenu la passion de Swift en ajoutant : « C’est une bonne fille et elle aime ça. Et c’est que nous sommes heureux qu’elle soit là.

Reid a entraîné Philadelphie de 1999 à 2012, repêchant le frère aîné de Kelce, le centre Jason, lors du repêchage de 2011.

Pendant ce temps, Swift et sa famille sont bien connues pour être des fans des Eagles, la lauréate de 12 Grammy Awards ayant grandi en Pennsylvanie avant de déménager à Nashville, Tennessee, à l’âge de 14 ans.

La chanteuse à succès de Love Story fait même référence à l’équipe dans sa chanson Gold Rush, en chantant “Le t-shirt des Eagles suspendu à la porte”.

Cependant, Swift a laissé derrière elle sa loyauté envers les Eagles cette saison, assistant à plusieurs matchs des Chiefs pour soutenir Kelce.

Saturday Night Live a même usurpé l’amitié naissante entre Reid et Swift lors de l’épisode de la semaine dernière avant le championnat dimanche.

Le couple préféré des États-Unis a eu un moment à célébrer sous les yeux du monde entier

Kelce et Swift ont célébré ensemble après avoir mené les Chiefs à une victoire exceptionnelle

Dans le segment d’ouverture de samedi, la vitrine comique a fait des imitations hilarantes de Tony Romo, Jim Nantz et de la NFL sur l’équipe de CBS alors qu’ils faisaient des pronostics pour les championnats de conférence de dimanche.

Le point culminant, cependant, est venu lorsque Molly Kearny a joué Reid dans un segment où Tracy Wolfson lui demande s’il est contrarié par la fin de la saison.

‘Pourquoi? Parce que c’est la seule fois où je peux sortir avec Taylor Swift et maintenant c’est fini ?’ Kearny dit en tremblant en personnage. “Je suis désolé, je dois y aller.”

Le 12 fois lauréat d’un Grammy Award et Reid emmèneront désormais leur amitié à Las Vegas lorsque les Chiefs affronteront les 49ers de San Francisco le 11 février pour encore plus de gloire au Super Bowl.