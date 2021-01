Taylor Swift et Joe Alwyn semblaient enfreindre les règles de distanciation sociale lorsqu’ils étaient avec sa mère Elizabeth.

Le couple ne semblait pas marcher à deux mètres de la mère de l’acteur.

Ils étaient à Londres alors que le Royaume-Uni entrait dans son troisième verrouillage national au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les gens ne sont pas autorisés à se mélanger avec d’autres ménages, mais deux personnes de maisons différentes sont autorisées à se rencontrer pour se promener à l’extérieur.

Les exceptions à cette règle sur les coronavirus incluent des bulles de soutien qui peuvent se former si une personne vit seule dans un ménage, par exemple.

Leur histoire d’amour a prospéré depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2017 et le couple a même commencé à écrire des chansons ensemble en lock-out.

Emerging Out Of The Woods, les tourtereaux ne se sont pas éloignés l’un de l’autre en rejoignant la mère de Joe pour la promenade à Londres.

Taylor a ajouté une touche de couleur à son look avec son masque à fleurs et a opté pour des bottes en caoutchouc et un manteau épais pour garder le froid à distance.

Joe portait également des bottes en caoutchouc avec un jean et une veste matelassée alors qu’il bravait les températures glaciales.





(Image: BACKGRID)



Sa mère s’est démarquée de la forêt avec un manteau jaune et un masque floral similaire au choix de Taylor.

Joe a été nommé sur le dernier album de Taylor sous le nom secret de William Bowery.







(Image: BACKGRID)



L’acteur a prêté ses talents lyriques pour aider sa petite amie à écrire Champagne Problems, Coney Island et Evermore.

Ils ont commencé à composer ensemble sur Folklore, qui était son premier album sorti en lock-out.

Ensemble, le couple a combiné son amour de la musique pour écrire les chansons Exile et Betty.







(Image: BACKGRID)



Ce fut un plaisir pour ses fans car elle a donné un aperçu rare de leur relation et du couple travaillant ensemble en équipe.

Récemment, Taylor a admis qu’elle n’avait pas initialement prévu d’écrire Folklore pendant le verrouillage.







(Image: BACKGRID)



La chanteuse a expliqué comment ses soirées cinéma confortables avec son petit ami avaient inspiré sa narration.

Taylor a cité les classiques du cinéma Jane Eyre, Rear Window et LA Confidential pour avoir suscité l’idée qu’elle pouvait créer des personnages et raconter des histoires dans son écriture, plutôt que d’écrire simplement sur ses propres expériences.







(Image: BACKGRID)



Elle a déclaré à Entertainment Weekly: « Je ne m’attendais pas à faire un album. »

Elle a ajouté: « Au début de la quarantaine, j’ai commencé à regarder beaucoup de films. Nous regardions un film différent chaque soir … J’ai envie de consommer l’art et la narration d’autres personnes qui ont ouvert ce portail dans mon imagination et m’ont donné l’impression: ‘Eh bien , pourquoi n’ai-je jamais fait ça avant?







(Image: BACKGRID)



« Pourquoi n’ai-je jamais créé de personnages et d’intrigues croisées? Et pourquoi ne me suis-je jamais en quelque sorte libéré pour le faire d’un point de vue narratif? »

Les nouvelles idées de Taylor lui ont permis de battre des records alors que Folklore est devenu son cinquième album le plus vendu de l’année aux États-Unis.

Elle est la première musicienne à avoir réalisé cinq albums les plus vendus de l’année.