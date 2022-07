Taylor Swift et Joe Alwyn repérés se tenant la main à Londres : photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Taylor Swift rend actuellement visite à son petit ami de longue date, Jo Alwyn, à Londres, et de nouvelles photos du 14 juillet montrent l’heureux couple se tenant la main et ayant une profonde conversation autour d’une tasse de café. Joe joue actuellement dans un drame de la BBC Conversations avec des amiset elle a été occupée à réenregistrer ses premiers albums, mais ils ont tous les deux pris le temps, malgré leur emploi du temps chargé, d’aller à un rendez-vous l’après-midi dans la capitale anglaise.

Sur les photos obtenues par Courrier quotidien, Taylor, 32 ans, porte un short en jean bleu foncé, une chemise boutonnée et un haut bleu pâle ou gris en dessous. Elle a également accessoirisé son look avec des lunettes de soleil et une jolie casquette.

Londres connaît actuellement une vague de chaleur, avec des températures atteignant 90 degrés pendant la journée, il n’est donc pas étonnant que Taylor ait perdu sa chemise boutonnée à mi-chemin de leur rendez-vous en sirotant un café glacé. Quant à l’acteur de 31 ans, il a été photographié portant une paire de shorts bleus, un t-shirt blanc décontracté et des baskets confortables alors qu’il passait du temps de qualité avec son autre significatif.

Taylor et Joe auraient commencé leur romance peu de temps après sa séparation de Loki acteur de cinéma Tom Hiddleston en septembre 2016. Alors que Taylor et Joe sont souvent privés de leur relation, la chanteuse a précédemment donné aux fans un aperçu de leur romance en faisant allusion à Joe dans les paroles de son album à succès de 2017, Réputation, dont la chanson Gorgeous, dans laquelle elle chante “se moquer” de son accent anglais. Elle s’est également ouverte un peu plus sur son album de 2019, Amoureuxquand elle a jailli de son “London boy” sur plusieurs pistes.