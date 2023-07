Taylor Swift et Gigi Hadid se réunissent pour la tournée Santa Clara Eras : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie







Taylor Swift réuni avec BFF Gigi Hadid à Santa Clara ! Avant que la mannequin de 28 ans ne regarde un autre spectacle d’Eras ​​Tour, elle a bien ri dans les coulisses en tant que père de Taylor Scott Swift a choisi de faire le tour du site en segway derrière la voiturette de golf mobile des filles. Le Minuits la chanteuse a filmé le court clip en selfie alors qu’elle capturait le rire de Gigi, ainsi que la maquilleuse Patrick Ta rire, qu’elle a posté sur TikTok le vendredi 28 juillet.

@Taylor Swift mon père sur sa merde de segway à nouveau ♬ Ridin’ – Chamillionaire

« mes pères sur son segway s— encore », Taylor a sous-titré la vidéo, qu’elle a réglée de manière appropriée sur Chamillionaire« Ridin' », le morceau emblématique de , sorti en 2005. « Ils me voient rouler

Ils détestent / patrouillent et essaient de me surprendre en train de rouler sale / Tryna attrape-moi en train de rouler sale », chante-t-il sur l’air, qui est la partie exacte de l’audio que Taylor a coupé pour son dernier TikTok qui a accumulé plus de 13 millions vues.

Taylor brillait dans le clip sans maquillage, gardant son visage partiellement couvert d’une casquette de baseball en velours côtelé gris foncé, avec une veste noire et une chemise jaune et rouge. Pendant ce temps, Gigi a opté pour un look de peau rosée pour sa tenue en jean inspirée des années 90 qui comprenait également un débardeur blanc, des baskets et une veste noire. Le modèle a également accessoirisé une paire de boucles d’oreilles pendantes pour un peu de punch vendredi soir.

Gigi était en ville pour un autre spectacle d’Era’s Tour, ayant déjà assisté à plusieurs à Nashville et à Philadelphie. Cette fois, cependant, elle a été rejointe par son propre maquilleur et ami proche Patrick alors qu’ils ont passé la nuit de leur vie. Tous deux ont participé à l’échange de bracelets d’amitié qui est devenu synonyme de la tournée Eras, grâce aux paroles «Tout ce que vous perdez est un pas que vous faites / Alors, fabriquez les bracelets d’amitié, prenez le moment et goûtez-le» de Minuits‘ « Tu es tout seul, gamin. »

En un coup d’œil, Gigi semblait en avoir plus de 22 au poignet alors qu’elle levait la main vers le ciel avec Patrick dans une histoire Instagram. Patrick, qui est également le fondateur de Patrick Ta Beauty, a légendé son message, « LA NUIT LA PLUS MAGIQUE ».

