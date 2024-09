Taylor Swift et Gigi Hadid se rendent dans un restaurant branché de New York pour une soirée entre filles

Lire le contenu vidéo



Taylor SwiftLe cercle d’amis de s semble aller et venir, mais l’un des piliers de son groupe reste proche d’elle — Gigi Hadid.

Taylor et Gigi se sont rendus au restaurant The Corner Store à New York samedi soir, et la réaction qu’ils ont eue en sortant était super intéressante.

Regardez la vidéo… il y a un groupe de fans et de photographes sur place alors qu’ils se dirigent vers leur SUV, et tout le monde est tellement concentré sur eux qu’ils oublient de parler. Il n’y a pratiquement pas de question, de commentaire, de cri… rien. Les gens se contentent d’admirer le spectacle.





Ils sont plutôt stoïques alors qu’ils se retirent vers leur véhicule… pas de sourire, pas de bavardage – juste une marche pour se mettre à l’abri !

Taylor et Gigi ont une longue histoire – plus d’une décennie. Pour des trentenaires, c’est une longue période. Ils ont fréquenté des amis, sont partis en vacances ensemble, etc.



