Taylor Swift et Gigi Hadid profitent d’une soirée entre filles dans des tenues coordonnées dans un restaurant de New York

Taylor Swift et Gigi Hadid, photographiées ici samedi soir, ont passé une soirée entre filles à New York. Jackson Lee pour Page Six

Travis Kelce n’est pas le seul à profiter de la pause de Taylor Swift dans sa tournée Eras.

Dans des images obtenues exclusivement par Page Six, Gigi Hadid a été aperçue en train de dîner avec son amie de longue date au restaurant The Corner Store à New York samedi.

Pour leur soirée pleine de plaisir, les dames se sont coordonnées dans des tenues aux couleurs d’automne.

Dans les images obtenues en exclusivité par Page Six, Swift portait une minijupe plissée à carreaux. Jackson Lee pour Page Six

Hadid portait un trench-coat marron, un haut blanc et un pantalon beige. Jackson Lee pour Page Six

Swift accessoirisé avec des bottes à talons et un sac marron. Jackson Lee pour Page Six

Elle portait également ses cheveux lâchés. Jackson Lee pour Page Six

La chanteuse de « Cruel Summer » était magnifique sans effort Minijupe plissée à carreaux Derrick de Ramy Brook (273,75 $) et un haut court noir à manches longues.

Elle a également accessoirisé son look avec bottes à talons de Vivienne Westwood (921 $), le Sac à écailles en relief Brown Frameme par Stella McCartney (1 595 $) et plusieurs colliers, dont un collier ras du cou en or avec ses initiales au milieu.

Le mannequin de 29 ans portait une tenue tout aussi impressionnante composée d’un long trench-coat marron, d’un haut blanc et d’un pantalon beige.

Hadid a complété son look avec des bijoux en or et un sac à bandoulière jaune. Jackson Lee pour Page Six

Cette sortie intervient quelques semaines seulement après que Swift et Hadid aient été aperçues dans la demeure de la chanteuse à Rhode Island fin août. Jackson Lee pour Page Six

Hadid, vue ci-dessus avec Swift samedi, et plusieurs autres célébrités ont assisté à une pool party organisée par l’interprète de « Cruel Summer ». Jackson Lee pour Page Six

Le petit ami de Hadid, Bradley Cooper, était également présent à la soirée. Jackson Lee pour Page Six

Elle a complété son look avec des bijoux en or et un sac à main en cuir jaune de Jacquemus (640 $).

Avant leur sortie au restaurant haut de gamme de SoHo, les dames ont été vues ensemble pour la dernière fois au manoir de la chanteuse à Rhode Island fin août, lorsque Swift a organisé une pool party remplie de stars.

Pour célébrer la fin de l’été, la chanteuse de 34 ans a organisé une fête à laquelle ont participé son petit ami, sa belle-sœur, Kylie Kelce, ainsi que le quarterback des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes.

Le lendemain matin de la fête du 25 août, Hadid a été photographiée sur une terrasse de la maison de Swift à Rhode Island, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus. TheImageDirect.com

Hadid et Swift, photographiés ci-dessus aux MTV Video Music Awards 2019, sont amis depuis des années. Image de fil

Hadid a toujours été considérée comme faisant partie de « l’équipe » de Swift. Fougère / Splash News

Le frère de Travis, Jason Kelce, et la femme enceinte de Mahomes, Brittany Mahomes, ainsi que Blake Lively et Ryan Reynolds – qui ont été photographiés en train de s’embrasser à l’extérieur du domaine de 11 000 pieds carrés – étaient également présents.

Le lendemain de la fête du 25 août, Hadid a été photographiée vêtue d’un t-shirt graphique surdimensionné alors qu’elle marchait le long de la terrasse de la propriété de 2,2 hectares de Swift. Le petit ami de Hadid, Bradley Cooper, âgé de 49 ans, et sa fille, Lea De Seine, 7 ans, étaient également présents à la fête.

Avant la pool party de Swift, Hadid et Cooper ont assisté au concert Eras Tour de la chanteuse à Paris en mai.

Ils sont amis depuis 2014, lorsqu’ils ont été photographiés ensemble lors d’une after-party des Oscars. Said Elatab / Splash News

Hadid et Bradley Cooper ont même assisté à l’un des concerts de la tournée May Eras de Swift aux côtés de Travis Kelce, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus. Twitter/corneliastagain

Swift et Kelce, vus ici en train de quitter un match des Chiefs de Kansas City le 5 septembre, ont également passé des vacances avec Hadid et Cooper en avril. AP

Et en avril dernier, Hadid et Swift sont parties en escapade privée avec leurs petits amis à Carmel-by-the-Sea, en Californie.

Hadid a ensuite partagé quelques photos de ses vacances sur Instagram.

Alors que Swift profite actuellement de son temps libre en passant du temps avec ses amis et en assistant aux matchs des Chiefs de Kelce, elle reviendra sur scène le 18 octobre lorsque l’Eras ​​Tour reprendra à Miami, en Floride.