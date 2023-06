Taylor Swift et Gigi Hadid prennent un dîner chez Nobu à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Rien ne dit plus de temps libre que de passer du temps avec votre meilleure amie ! Entre elle Visite des époques montre, Taylor Swift33 ans, a pris un congé pour voir son amie, Gigi Hadid, 28 ans, alors qu’il était à New York le 18 juin (voir PHOTOS ICI). En quittant le point chaud des célébrités, Nobu, cette nuit-là, la sensation pop a secoué une robe noire sans bretelles avec des talons noirs découpés assortis. Taylor a choisi d’attacher ses tresses dorées dans un chignon chic et a associé l’ensemble à un sac à main en tricot blanc.

Pendant ce temps, le mannequin a opté pour un look plus décontracté, mais chic, avec une jupe noire et un t-shirt blanc court. Gigi s’est assurée d’accessoiriser son ensemble de dîner avec des chaussettes blanches et des chaussures habillées noires. La mère d’un enfant s’est jumelée avec Taylor et a bercé ses tresses blondes dans un chignon bas élégant. Gigi s’est également démarquée avec une pléthore de colliers de matériaux mixtes sur son cou et un mini sac à main noir.

Non seulement le duo dynamique s’est tenu la main en retournant à leur véhicule, mais Taylor a également couru de manière hilarante en talons hauts pour essayer de rattraper son amie. Peu de temps après la publication des photos en ligne, beaucoup de leurs fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour réagir en voyant à nouveau le hitmaker « Anti-Hero » et Gigi ensemble. « Ils sont adorables. Expédiez-le », a jailli un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté,« bonne journée ». Pendant ce temps, un troisième fan n’a pas pu s’empêcher de remarquer ce qui semblait être des bandages sur les pieds du joueur de 33 ans. « Les pieds de Taylor hurlent de douleur! », ont-ils écrit.

Leur adorable sortie survient juste une semaine après que Gigi est allée sur Instagram pour partager son dernier cliché photo le 13 juin. dont une avec sa fille de deux ans, Khaï. Dans la première diapositive, la fière maman ours a partagé une photo rare avec son tout-petit se tenant la main, pour laquelle ses fans se sont déchaînés dans les commentaires. « ELLE EST TELLEMENT GRANDE QUOI !!!!! », s’est exclamé un fan, réagissant à l’âge de Khai. Pendant ce temps, un autre a ajouté: « omg!khai grandit tellement vite! »

Bien que Taylor ait été occupée par sa tournée réussie, elle s’est également remise de sa récente rupture avec la chanteuse Matty Healey34. Juste un mois après que leur romance soit devenue un sujet brûlant sur les réseaux sociaux, une source a déclaré TMZ le 5 juin, qu’ils étaient officiellement terminés. Une source apparemment proche de la gagnante d’un Grammy a déclaré au point de vente que Taylor était à nouveau « célibataire » deux mois seulement après sa séparation d’avec Joe Alwyn, 32. Le prochain spectacle de la pop star aura lieu à Minneapolis, MN, au stade US Bank le 23 juin. Taylor y jouera également une fois de plus le 24 juin, avant de partir pour Cincinnati, OH, le 30 juin.

