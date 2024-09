Taylor Swift et Gigi Hadid font tourner les têtes à New York

Taylor Swift et Gigi Hadid sont des amies proches depuis plus d’une décennie maintenant

Taylor Swift et Gigi Hadid ont passé une soirée élégante entre filles samedi.

Les amis proches auraient apprécié un dîner au Corner Store à New York.

La vidéo partagée par PERSONNES Le magazine montre Swift et Hadid se dirigeant vers leur voiture alors qu’ils quittent le restaurant.

L’artiste de 34 ans, lauréate d’un Grammy, portait un haut noir court et une jupe plissée à carreaux de Ramy Brook, avec un mélange de marron, de vert et d’orange. Swift a complété son look avec des bottines marron à lacets et un trench-coat.

Hadid a complété le look de Swift avec sa propre tenue inspirée de l’automne. Elle portait un trench-coat léger marron foncé sur un t-shirt blanc et un pantalon crème. Le mannequin de 29 ans a complété son look avec des bottes marron, un petit sac jaune et des colliers dorés superposés.

Swift et Hadid sont des amies proches depuis plus d’une décennie maintenant, depuis leur première apparition publique lors d’une after-party des Oscars en 2014.

La sortie entre copains arrive juste avant la Amoureux La hitmaker reprend sa tournée Eras, qui a battu tous les records, avec des concerts à venir à Miami, à la Nouvelle-Orléans, à Indianapolis et à Toronto jusqu’en décembre.