Taylor Swift et Gigi Hadid arborent des looks d’automne élégants pour un dîner à New York

Taylor Swift était en déplacement avec sa meilleure amie Gigi Hadid à New York ce week-end !

La chanteuse, 34 ans, a été aperçue quittant The Corner Store le samedi 21 septembre, aux côtés de son amie de longue date Hadid, 29 ans, après un dîner entre filles qui a vu le couple se mettre dans l’esprit de l’automne avec leurs tenues élégantes.

Pour la soirée, Swift portait un haut court noir à manches longues, une jupe courte plissée à carreaux de Ramy Brook dans des tons de marron, vert et orange avec une ceinture marron et des bottines à lacets marron à motifs. Elle a ensuite ajouté un trench-coat gris-vert par-dessus son look en quittant le restaurant.

La superstar de la pop a accessoirisé son look avec des colliers superposés en or et en argent, un sac à main marron Stella McCartney, plusieurs bagues et une version légèrement plus subtile de sa lèvre rouge classique, tandis qu’elle portait ses cheveux longs et lâches en boucles douces.

Hadid arborait également un look inspiré de l’automne, vêtue d’un trench-coat marron foncé léger qu’elle portait sur un t-shirt blanc chic et un pantalon ample couleur crème. Des bottes marron, un petit sac jaune et des colliers dorés superposés complétaient la tenue de soirée de la star.

Swift et Hadid sont amies depuis plus d’une décennie, après avoir été photographiées ensemble pour la première fois lors d’une after-party des Oscars en 2014.

Depuis lors, le couple s’est retrouvé pour tout, des fêtes du 4 juillet aux fêtes d’Halloween en passant par les soirées du Nouvel An. Ils se sont également soutenus mutuellement lors d’événements marquants, notamment la naissance de la fille de Hadid, Khai, en 2020, les anniversaires et les tournées internationales.

En mai dernier, Hadid et son petit ami Bradley Cooper ont soutenu Swift lors de l’une des étapes parisiennes de l’étape européenne de sa tournée Eras.

Là, le couple a assisté au concert aux côtés du petit ami de la chanteuse, la star de la NFL Travis Kelce.

La soirée entre amis à Manhattan a eu lieu peu avant que Swift ne reprenne sa tournée record le mois prochain.

Le Département des poètes torturés L’artiste donnera trois concerts au Hard Rock Stadium de Miami à partir du 18 octobre.

Swift donnera ensuite une série de concerts à la Nouvelle-Orléans le même mois, suivi d’une série de concerts supplémentaires à Indianapolis début novembre.

La tournée Eras se conclut ensuite par plusieurs spectacles à Toronto à la fin du mois de novembre, avant de se terminer définitivement en décembre avec trois spectacles à Vancouver.