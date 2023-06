Taylor Swift et d’autres dévoilent la composition de la Coupe du monde féminine des États-Unis

Alors que la Coupe du monde féminine doit débuter le 20 juillet, l’équipe nationale féminine des États-Unis a annoncé sa composition pour le tournoi avec quelques surprises et de nouveaux visages. Tout aussi surprenants étaient certains des grands noms impliqués dans la révélation des 23 noms sur la liste, dont le président Joe Biden et sa femme, la première dame Jill Biden, Taylor Swift, Lil Wayne, Shaquille O’Neal, Megan Thee Stallion, Mia Hamm et beaucoup d’autres à travers le sport, la musique, l’art et le cinéma.

Certaines des stars ont présenté des joueurs spécifiques, comme Lil Wayne annonçant l’ailier Crystal Dunn et Taylor Swift appelant l’attaquant Alex Morgan comme « un ami » et quelqu’un dont elle est une « grande fan ». Dunn a déclaré qu’il était « incroyable » que la star du rap ait révélé sa place sur la liste.

« Je veux dire, tout le monde frappait ma ligne comme, ‘Le connaissez-vous? Le connaissez-vous?’ Je suis comme non, mais écoutez, l’homme a déjà dit mon nom, donc j’ai l’impression que nous nous connaissons maintenant », a déclaré Dunn, qui a également publié sa réaction après avoir été appelée. sur les réseaux sociaux où elle a dansé, joué de la flûte et célébré avec un jeu de jambes fantaisiste.

Êtes-vous prêt pour cela? 😝pic.twitter.com/WBbGZlN0NW — Alex Morgan (@alexmorgan13) 21 juin 2023

Pendant ce temps, Morgan a déclaré: « J’ai été vraiment surpris de voir Taylor m’annoncer, mais toutes les autres célébrités incroyables, les influenceurs et les personnes si influentes dans le monde du football annonçant la liste étaient plutôt cool. Donnez des accessoires à US Soccer pour cela. Je pense qu’ils l’ont cloué avec Taylor m’a annoncé. Elle avait de très belles choses à dire et j’ai l’impression que nous nous sommes beaucoup soutenus, donc c’était vraiment génial de voir ça. »

Megan Thee Stallion a annoncé la joueuse vétéran Megan Rapinoe et l’a surnommée « The Legend ». « Elle a brillé pendant des années avec l’équipe féminine de football, et elle va continuer à le faire lors de la Coupe du monde de cette année. Félicitations, ma fille, et remporte un autre titre ! »

Trés exité!!! Allons-y!👊🏾💥 pic.twitter.com/yPDZcs3vp7 — Crystal Dunn | Soubrier | (@Cdunn19) 21 juin 2023

L’équipe nationale féminine des États-Unis a remporté les deux dernières Coupes du monde et visera un troisième titre cet été lorsque l’Australie et la Nouvelle-Zélande accueilleront. Ce qui est remarquable à propos de cette formation américaine, c’est que trois joueurs – Morgan, Rapinoe et Kelley O’Hara – disputeront leur quatrième Coupe du monde, tandis que 14 joueurs participeront à leur première Coupe du monde, contre 11 débutants en 2019 et huit en 2015.

La vidéo complète sur les réseaux sociaux comprenait plusieurs autres acteurs, musiciens et influenceurs impliqués dans la révélation de la liste USWNT.