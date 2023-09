Taylor Swift et Brittany Mahomes s’entendent bien à la fête d’après-match – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Taylor Swift L’équipe de copines pourrait s’agrandir ! La popstar, 33 ans, et Bretagne Mahomes, 28 ans, s’entendaient apparemment très bien lors d’une fête d’après-match le dimanche 24 septembre, selon un nouveau rapport de TMZ. Une source ayant une connaissance directe a déclaré que Taylor et Patrick Mahomes sa femme a « beaucoup discuté » lors de la célébration, alors que la rumeur raconte que la romance du chanteur avec Travis Kelce, 33, semble chauffer.

L’initié a déclaré au média que les deux dames « s’étaient vraiment bien entendues » lors de la célébration privée organisée par Travis. Taylor et Brittany auraient également pris une photo ensemble, et on les aurait entendu parler de se revoir et de rester en contact.

Les deux femmes ont discuté lors de la fête où la première photo PDA de Travis et Taylor a été prise. La chanteuse de « Shake It Off » a été vue avec son bras enroulé autour du bout serré, alors qu’elle discutait avec un autre fêtard. Plus tôt dans la journée, Taylor a également été vue en train de regarder le match des Chiefs de Kansas City contre les Bears de Chicago avec la mère de Travis, Donna Kelce, dans une suite.

Le mari de Brittany, Patrick, a déclaré qu’il avait rencontré Taylor lors de la célébration d’après-match. Tout en faisant écho à l’appel à la confidentialité de son coéquipier, il a confirmé qu’ils s’étaient rencontrés. « Elle est vraiment cool, de bonnes personnes », a-t-il déclaré aux journalistes. « Comme Trav l’a dit, mec, je vais leur laisser leur intimité et continuer à avancer. »

Des rumeurs d’amour entre Travis et Taylor ont été déclenchées lorsqu’il a été rapporté qu’ils se voyaient en Le Messager. « Taylor et Travis traînaient tranquillement », a déclaré une source au média. « Elle l’a vu quand elle était à New York il y a quelques semaines. »

Alors que les spéculations sur le vainqueur du Super Bowl et Taylor ont plongé les Swifties et la NFL dans une frénésie, Travis a juré de garder les choses privées lors de son podcast. Nouvelles hauteurs. « Ce qui est réel, c’est qu’il s’agit de ma vie personnelle et je veux respecter nos deux vies », a-t-il déclaré. « Elle ne s’intéresse pas aux médias, comme si je faisais cette émission chaque semaine et que je m’amusais pendant la saison de la NFL dans les émissions d’autres gars. Et toute autre émission que je continue à partir de maintenant – je profite de la vie et j’ai vraiment apprécié ce week-end. Et donc, tout ce qui avance, le fait que je parle de sport et que je dise « d’accord, non » doit en quelque sorte être là où je le garde. [sic].»