Taylor Swift et Brittany Mahomes se retrouvent à l’US Open après le drame de Trump

Taylor Swift a fait une apparition surprise au stade Arthur Ashe dimanche, où elle a assisté à la finale masculine de l’US Open tout en dissipant simultanément les rumeurs selon lesquelles elle et sa compatriote WAG Brittany Mahomes seraient en désaccord.

Swift et son compagnon, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce, sont arrivés main dans la main dans leur loge peu avant le début de la finale. Les Mahomes, Brittany et son mari Patrick, le quarterback des Chiefs, sont arrivés un peu plus tard.

Swift et Mahomes étaient tout sourire lorsqu’ils ont été photographiés en train de se saluer et de s’embrasser, ce qui contredit les spéculations sur une querelle naissante déclenchée par des rumeurs selon lesquelles les deux hommes auraient assisté au match d’ouverture de la saison des Chiefs contre les Ravens de Baltimore depuis des suites séparées jeudi. Les Chiefs ont battu Baltimore, 27-20.

Les deux sont généralement inséparables à l’intérieur (et de plus en plus à l’extérieur) Arrowhead Stadium, et les fans ont rapidement compris leur nouvelle distance, la reliant au petit chahut en ligne que Mahomes a provoqué à la fin du mois dernier lorsqu’elle a aimé l’un des messages Instagram de Donald Trump.

Le message du 13 août énumérait les promesses de campagne de Trump, notamment « Garder les hommes HORS des sports féminins » et « Couper le financement fédéral de toute école faisant la promotion de la théorie critique de la race, de l’idéologie radicale du genre et d’autres contenus raciaux, sexuels ou politiques inappropriés sur nos enfants ».

Mahomes a depuis supprimé le like, conservé pour la postérité dans captures d’écranet ne suivait pas Trump dimanche. Mais elle a semblé écarter les accusations plus larges sur ses convictions politiques, publiant sur sa story Instagram que pour « être un haineux à l’âge adulte, il faut avoir des problèmes profondément enracinés que l’on refuse de guérir depuis l’enfance ».

Trump lui-même est intervenu, remerciant « la belle Brittany Mahomes de l’avoir si fortement défendu » dans un tweet mercredi.

Comme on pouvait s’y attendre, Taylor Swift n’a pas réagi à ce sujet. Bien qu’elle ait toujours été réticente à exprimer ses opinions politiques, la pop star de 34 ans a semblé tourner la page en 2018, lorsqu’elle a soutenu deux candidats démocrates aux élections de mi-mandat dans son État natal du Tennessee.

En 2020, lorsque son documentaire Miss Américaine est sorti, il contenait une scène dans laquelle Swift exprime des regrets en larmes de ne pas avoir aidé Hillary Clinton à vaincre Trump en 2016. Plus tard cette année-là, elle a critiqué Trump et, séparément, a soutenu Joe Biden pour la présidence.

Swift n’a soutenu aucun candidat à l’élection présidentielle de 2024, bien que les théories du complot de droite entourant son rôle dans la course soient beaucoup plus étrange cette fois-ci.

La semaine dernière, Swift est apparu dans la loge de Kelce au stade Arrowhead, rejoint par ses parents, Ed et Donna. L’absence notable de Brittany Mahomes a été expliquée plus tard par TMZqui a rapporté qu’elle avait regardé le match depuis une autre cabine réservée aux amis et à la famille de son mari.

Une source proche des deux femmes a déclaré Le Soleil des États-Unis qu’il n’y avait cependant aucune vérité dans le bannissement apparent de Mahomes.

« Elles sont de très bonnes amies et elles étaient très excitées d’aller au match, mais elles avaient des plans différents, comme cela arrive parfois », a déclaré la source, insistant sur le fait qu’il n’y avait « aucune tension » entre les femmes.

« Brittany est une femme de famille, et Taylor aime parfois profiter du jeu comme si c’était une fête », ont-ils poursuivi, ajoutant qu’ils avaient passé du temps ensemble avant et après le match.

« Mais Brittany a préféré, pour le premier match de la saison, être dans une suite avec sa famille et son enfant, dans une ambiance un peu plus « discrète ».

Les affirmations de l’initié sont étayées par des publications d’après-match sur Instagram Story de Mahomes, la montrant sur le terrain avec son mari et l’un de leurs deux enfants, Sterling, âgé de 3 ans. De plus, Mahomes, qui est à nouveau enceinte, a évité la soirée « intime » dans un bar à cocktails de Kansas City à laquelle participaient son mari, Kelce, et Swift, qui s’est « un peu saoulé » lors de la soirée, selon Page Six.

Swift, qui est en pause de sa tournée Eras jusqu’au mois prochain, a passé le week-end à New York, où elle a été photographiée aux côtés de Kelce, a dîné dans une pizzeria et a assisté au mariage du mannequin Karen Elson.

Le couple était de bonne humeur à l’US Open, selon L’Athlétiquequi a rapporté qu’ils ont dansé et chanté sur « I Believe in a Thing Called Love » de The Darkness pendant que Swift sirotait un Honey Deuce et se blottissait contre Kelce.

Il n’était pas immédiatement clair dimanche soir si Swift et Mahomes ont traîné après L’Italien Jannik Sinner a battu l’Américain Taylor Fritz en finale. Mais les fans et autres parties intéressées n’auront pas à attendre longtemps pour avoir plus de preuves de l’état de leur relation : le prochain match des Chiefs n’aura lieu que dans une semaine.