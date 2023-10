Taylor Swift et Brittany Mahomes : reines des Chiefs de Kansas City

L’équipe de Taylor Swift ne se démode jamais et Brittany Mahomes a été accueillie dans le groupe de filles à bras ouverts.

Brittany, l’épouse du quart-arrière vedette des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a applaudi avec l’auteur-compositeur-interprète de « Cruel Summer » et ses célèbres amis dans une suite luxueuse du MetLife Stadium dans le New Jersey alors que les Chiefs affrontaient les Jets de New York dimanche soir.

La veille au soir, Swift, qui sortirait avec l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce, a invité Brittany en ville à New York avec son équipe, dont Blake Lively et Sophie Turner.

Leur amitié naissante a marqué le début d’un nouveau trône partagé en tant que reines des WAG (épouses et amies) des Chiefs de Kansas City.

TAYLOR SWIFT APPORTE BLAKE LIVELY, RYAN REYNOLDS ET HUGH JACKMAN AU MATCH DE FOOTBALL DES CHEFS DE TRAVIS KELCE

Taylor et Brittany, un ancien footballeur professionnel, se tenaient côte à côte dimanche dans une loge privée pour regarder les gars remporter une autre victoire pour Kansas City.

La chanteuse de « Wildest Dreams » portait un haut noir à manches longues avec un short en jean et des bottes Louis Vuitton en cuir noir jusqu’aux genoux.

Brittany, 28 ans, portait un pantalon en cuir rouge vif avec un haut corset et un long trench-coat en cuir noir brodé du numéro 15 de son mari dans le dos.

LA ROMANCE DE TAYLOR SWIFT ET TRAVIS KELCE DÉFENDUE PAR VALERIE BERTINELLI QUI DIT AUX HAINEURS DE « SE TAIRE »

Elle a été un incontournable de la scène de Kansas City en tant que plus-un permanent de Patrick – bien avant qu’il ne signe un contrat de 503 millions de dollars sur 10 ans avec les Chiefs en 2020.

Les amoureux du lycée ont rendu les choses plus officielles lors de la cérémonie du Super Bowl des Chiefs de Kansas City en 2020 lorsque Patrick s’est mis à genoux et a proposé.

Un mois plus tard, ils ont révélé qu’elle attendait leur premier enfant. Brittany et Patrick ont ​​accueilli leur fille Sterling Skye en février 2021. Le couple s’est marié en mars 2022.

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POSTE

Deux mois plus tard, ils ont annoncé qu’un autre bébé était en route et Brittany a donné naissance à Patrick « Bronze » Lavon Mahomes III en novembre.

Même si elle est rarement trop loin des lignes de touche, Brittany fait également la une des journaux en tant que copropriétaire du Kansas City Current dans la National Women’s Soccer League.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Mme Mahomes est connue comme l’un des partisans les plus virulents des Chiefs, ce qui a parfois provoqué des réactions négatives de la part des fans.

En janvier 2022, Brittany a célébré la victoire des Chiefs en séries éliminatoires de division contre les Bills de Buffalo en aspergeant une bouteille de champagne sur des foules sans méfiance sous sa suite privée.

Un mois auparavant, elle avait été moquée pour avoir exprimé des griefs contre la NFL sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, lorsque son mari avait été limogé lors d’une pièce de théâtre.

« Je suis confuse, nous sommes autorisés à nous attaquer aux quarterbacks comme ça maintenant ? Compris. L’incohérence est une bêtise », a-t-elle écrit, avant d’ajouter plus tard : « J’en ai marre des coups sales. »

Dimanche, Brittany a été critiquée par des trolls en ligne – cette fois avec sa nouvelle amie footballeuse, Swift.

TAYLOR SWIFT ET BRITTANY MAHOMES REGARDENT LE JEU DES CHEFS SERRÉS PROCÈS DES BLAGUES SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

« Brittany Mahomes à Taylor Swift : LES BOUTS SERRÉS N’OBTENENT PAS TOUJOURS LE BALLON. ILS SONT EN RÉALITÉ TRÈS IMPORTANTS POUR LE BLOCAGE », un fan a écrit en ligne des dames qui regardent le match.

Swift, 33 ans, a fait sa première apparition en tant qu’invitée de Kelce au Arrowhead Stadium de Kansas City le 24 septembre, et a ensuite été aperçue en train de partir avec le joueur de football après le match.

Elle a regardé les Chiefs battre les Bears de Chicago avec davantage de membres de la royauté de Kansas City à ses côtés : la mère de Travis, Donna Kelce.

Patrick et Travis, qui ont remporté ensemble deux championnats du Super Bowl, sont également les meilleurs amis. Après le match, Patrick a admis qu’il savait que Swift serait présent, mais il ne voulait pas étouffer les projets que son ami avait faits avec la chanteuse superstar.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après un touché avec Kelce, il a déclaré à Erin Andrews de FOX Sports : « Je savais qu’elle [Swift] »J’étais dans la maison… donc je savais que je devais donner le ballon à Travis. »

Il a ajouté: « Je pense qu’il voulait entrer dans la zone des buts autant que tous les Swifties le voulaient. »

Swift est notoirement privée de ses relations et a mis fin à une romance de six ans avec l’acteur britannique Joe Alwyn plus tôt cette année.

L’ancien couple se serait rencontré pour la première fois au MET Gala en mai 2016, lorsque elle sortait avec DJ Calvin Harris, mais a gardé les choses strictement platoniques. Harris et Swift se sont séparés en juin 2016 après une relation d’un an.

Swift a déjà fréquenté John Mayer, Joe Jonas, Jake Gyllenhaal et Harry Styles.

Swift s’est hissée au sommet des charts en juillet, remportant plus d’albums n°1 que n’importe quelle femme de l’histoire avec son dernier album réenregistré, «Parlez maintenant (version Taylor).»

Elle a commencé sa tournée Eras en mars et fait une pause avant une escale au Brésil le mois prochain. Elle reprendra la tournée au cours de la nouvelle année avec des concerts programmés dans le monde entier, notamment en Australie, au Japon, en Angleterre, en Autriche et aux États-Unis.

Les Swifties peuvent avoir un aperçu de la tournée The Eras aux cinémas AMC et Cinemark le 13 octobre avec la première mondiale du film de concert documentant la tournée.

Deux semaines plus tard, le 27 octobre, Swift sortira son prochain album réenregistré, « 1989 (version Taylor). »