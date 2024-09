Taylor Swift et Brittany Mahomes mettent fin aux rumeurs de rupture amicale à l’US Open

Mis à part le tennis, il semble que tout amour entre Taylor Swift et Brittany Mahomes d’après leurs interactions à l’US Open.

Le dimanche 8 septembre, les deux hommes se sont retrouvés au stade Arthur Ashe de New York lors de la finale masculine du tournoi annuel de tennis.

Swift, 34 ans, est arrivée à l’événement avec son petit ami Travis Kelce, également âgé de 34 ans, après avoir assisté ensemble à un mariage samedi. Le couple a rencontré Patrick Mahomes, coéquipier de Kelce chez les Chiefs de Kansas City, et sa femme, Brittany.

À un moment donné, Swift et Brittany, 29 ans, ont partagé une chaleureuse étreinte au USTA Billie Jean King National Tennis Center dans le Queens.

Quelques jours auparavant, ils avaient tous deux assisté au match d’ouverture à domicile des Chiefs pour la saison 2024-2025, lorsque Kansas City avait battu les Ravens de Baltimore le 5 septembre. À l’époque, plusieurs prises a rapporté que le couple – qui a regardé des matchs des Chiefs ensemble dans le passé – était assis suites séparées pour le jeu, ce qui a suscité des rumeurs de rupture entre eux.

Taylor Swift, Travis Kelce et Brittany Mahomes assistent à l’US Open le 8 septembre 2024.

Lors de leur dernière rencontre à l’US Open, Swift a été aperçue aux côtés de Kelce, Brittany et Patrick, 28 ans, tandis que les amis regardaient Jannik Sinner et Taylor Fritz s’affronter.

Pour la sortie du dimanche, Swift portait une robe d’été à carreaux rouges et blancs et des lunettes de soleil œil de chat, tandis que Kelce portait un ensemble couleur crème avec un chapeau bob Gucci. Brittany portait également une coupe Gucci avec des lunettes de soleil, tandis que Patrick portait une chemise zippée noire Prada.

Des photos de l’événement sportif montrent les deux couples en train de discuter et, à un moment donné, même de sourire et de publier une photo de groupe.

Travis Kelce, Taylor Swift, Brittany Mahomes et Patrick Mahomes posent pour une photo à l’US Open le 8 septembre 2024.

La dernière rencontre entre Mahomes et Swift a eu lieu peu de temps après que Brittany, qui sera bientôt maman de trois enfants, ait dévoilé la tenue adorable de sa fille de 3 ans, Sterling Skye, lors du match d’ouverture à domicile au stade Arrowhead la semaine dernière. Brittany partage également son fils Patrick « Bronze », 21 mois, avec Patrick.

Swift a regardé le match de jeudi avec le père de Kelce, Ed, et la mère, Donna, alors qu’ils encourageaient tous Kelce. Swift et Donna ont même partagé un câlin après une action importante de Kelce et Patrick.

Taylor Swift et Donna Kelce partagent une poignée de main lors du match des Chiefs le 5 septembre 2024.

Ces derniers jours ont été très chargés pour Kelce et Swift, qui sont passés du match d’ouverture à domicile de Kansas City jeudi à un rendez-vous pizza au hotspot de Brooklyn Lucali vendredi, jusqu’au mariage samedi du mannequin Karen Elson et du propriétaire d’Electric Lady Studios, Lee Foster.

Swift a été aperçue samedi portant le bracelet « TNT » que Kelce a fabriqué sur mesure pour elle. Le bracelet comporte leurs initiales en or jaune 14 carats et des diamants de laboratoire. La chanteuse de « Lover » portait un Robe mi-longue festonnée Halliday de Zimmermann avec des découpes sur le côté pour son look de mariage, tandis que Kelce a opté pour un ensemble entièrement noir avec des cheveux lissés en arrière.