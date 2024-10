Taylor Swift et Brittany Mahomes écrasent les rumeurs : il y a une rupture

Regardez la vidéo… après leur accueil chaleureux, Taylor et Brittany étaient tout sourire alors qu’ils discutaient brièvement avant de se séparer pendant que la foule applaudissait et tournait des images de la rencontre sur téléphone portable.

Au fait… les deux femmes étaient superbes… Taylor était vêtue d’un haut sans bretelles à carreaux et d’une mini-jupe assortie, avec des bottes à plateforme jusqu’aux genoux et un sac à main en bandoulière.

Brittany, quant à elle, portait une veste en cuir rouge avec un pantalon d’uniforme, reflétant Britney Spears ‘ dans son clip de 2000, « Oups… I Did It Again ».

À un moment donné, Brittany a rejoint Taylor and Co. dans la suite et ensemble, ils ont soutenu Travis et Patrick Mahomesle mari quarterback de BM.