Taylor Swift et Blake Lively renforcent leur lien malgré la controverse : source

Taylor Swift et Blake Lively semblent être les meilleurs amis du monde d’Hollywood.

Alors que Blake Lively fait face à des réactions négatives sur les réseaux sociaux pour sa dernière sortie,t se termine avec nousle Tournée des époques Le hitmaker la soutiendrait même lorsqu’elle est en tournée.

Selon une source interne, Vie et styleTaylor Swift « sait aussi à quel point c’est horrible quand cela arrive. »

Ils ont ajouté : « Elle n’essaie donc pas de minimiser les sentiments de Blake », notant, « mais en même temps, elle lui rappelle que les ennemis seront toujours là, et plus elle aura de succès, plus ils deviendront bruyants. »

La confidente a également évoqué la Une fille bavarde un ancien élève a déclaré que « le soutien de Taylor a été inestimable car elle sait exactement ce qu’il faut dire ».

Avant de conclure, l’initié a mentionné que la séquence actuelle des événements n’a pas affecté l’amitié du duo, mais elle a seulement rendu ces deux-là plus proches que jamais.

« Le bon côté de tout cela, c’est que cela a encore rapproché ces deux-là », ont-ils remarqué en conclusion.