Taylor Swift et Blake Lively profitent d’une sortie à New York : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Taylor Swift33, et Blake Lively, 36 ans, a passé une soirée amusante à New York, NY, samedi. La chanteuse et l’actrice, amies depuis des années, ont été photographiées portant des tenues à la mode alors qu’elles marchaient côte à côte devant le restaurant Zero Bond, où elles ont dîné ensemble. Ils ont tous deux affiché des sourires et ont semblé passer un bon moment pendant la sortie.

Taylor portait un pull boutonné noir avec un col en V et une jupe gris foncé. Elle a également ajouté des bottes à talons marron foncé jusqu’aux genoux à son look et portait un sac à main marron sur une épaule. Blake portait une chemise à manches longues en jean ouverte sur un haut blanc avec des motifs multicolores partout et une jupe en sergé à motifs lus. Elle a également ajouté des talons multicolores et portait un sac à main bleu.

Avant la dernière sortie de Taylor et Blake, la première a épaté les MTV Video Music Awards 2023, où elle a remporté neuf prix la semaine dernière. Elle portait une robe noire sans manches avec des boutons et une fente et avait les cheveux relevés avec quelques mèches lâches qui pendaient. Elle a également accessoirisé divers bijoux, notamment plusieurs colliers et bagues.

Blake a également fait une récente apparition publique lors d’un défilé de mode lors de la Fashion Week de New York au début du mois. Elle était incroyable dans une combinaison sans manches dorée scintillante avec une ceinture autour de la taille. Elle a également accessoirisé des boucles d’oreilles et avait ses longs cheveux bouclés lâchés alors qu’elle posait pour des photos.

Taylor et Blake ont tous deux mené des carrières impressionnantes et réussies tout au long de leur amitié de plusieurs années. Les deux amis se sont connectés pour la première fois en 2015, lorsque Blake a partagé une photo d’une campagne L’Oréal qui mentionnait le clip vidéo « Bad Blood » de Taylor dans la légende.

« Soooo, il s’avère que ce n’était PAS un tournage vidéo pour la reprise de Bad Blood par John Legend », lit-on dans la légende de Blake. « @lorealparisofficial a tout explosé pour celui-ci. Ma #pinkobsession est exposée maintenant. Ok à ton tour. Je ne le dirai pas ! #AlsoTurnsOutJohnLegendIsntCoveringBadBlood Il est temps de lancer une pétition ! »

Depuis lors, les magnifiques filles ont été vues à plusieurs reprises et se sont jetées les unes sur les autres à plusieurs reprises. Taylor a également utilisé Blake et son mari Ryan Reynolds‘ les noms des enfants, y compris James, Inèset Bettydans sa chanson « Betty », d’elle Folklore album. Depuis, les tourtereaux ont accueilli un quatrième enfant en début d’année.