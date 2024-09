Taylor Swift est une fan des Micro Four

La milliardaire Taylor Swift a surmonté un problème trop fréquent chez les photographes : le syndrome d’acquisition de matériel, ou GAS. La superstar de la pop a été aperçue en balade avec son petit ami Travis Kelce, ailier rapproché vainqueur du Super Bowl pour les Chiefs de Kansas City de la NFL, avec un appareil photo Olympus E-M10 IV à la main.

L’affinité de Swift pour la photographie n’est pas nécessairement surprenante en soi ; elle a déjà mentionné son plaisir à prendre des photos, comme 43 rumeurs rapports.

Selon Élite QuotidienneSwift utilise potentiellement des appareils photo Olympus depuis environ une décennie. Sous-reddit sur les appareils photo Olympusl’utilisateur Foreverbeccatake2 note : « Ouais ! Elle utilise cet appareil photo depuis des années et est même connue dans son fandom pour toujours utiliser le filtre vintage. Vous pouvez savoir quand les photos que ses amis/autres célébrités publient ont été prises avec son appareil photo grâce au filtre, qui est unique aux appareils photo Olympus ! »

Cependant, il est un peu surprenant que l’appareil photo qu’elle préfère ces jours-ci soit un appareil photo Micro Four Thirds d’entrée de gamme de 2020. Dans un monde où Swift pourrait acheter n’importe lequel appareil photo qu’elle veut, son choix de prédilection est un Appareil photo Micro Four Thirds à 600 $.

Cela ne veut pas dire que le format Micro Four Thirds présente un problème, bien au contraire. Le Micro Four Thirds est génial, car PétaPixel l’a dit à maintes reprises.

L’E-M10 IV n’est pas non plus un mauvais appareil photo. Ce n’est pas un OM System OM-1 Mark II, l’un des appareils photo à objectif interchangeable les plus complets du marché, mais l’E-M10 IV peut prendre de superbes photos. Il a également l’avantage d’être compact et léger, tout en offrant la flexibilité des objectifs interchangeables, qui sont généralement relativement petits. Pour quelqu’un qui est toujours en déplacement comme Swift, avoir un appareil photo amusant à utiliser qui se glisse dans un petit sac est probablement assez pratique.

Swift semble comprendre quelque chose qui résonne chez de nombreux photographes : expérience Prendre des photos est tout aussi important, voire plus important, que d’utiliser le matériel le plus récent et le plus performant. Une personne qui pourrait acheter n’importe quel appareil photo à tout moment sans hésiter a décidé : « J’aime celui-là. »

Taylor Swift est loin d’être la seule célébrité à avoir une affinité avec la photographie. Pourtant, l’impact potentiel d’une personne comme Swift, qui a près de 300 millions d’abonnés sur Instagramêtre passionné de photographie est une chose énorme. Il y a eu de nombreux cas où quelqu’un de beaucoup moins célèbre que Swift a fait la promotion d’un appareil photo sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit à des prix exorbitants et à des ventes massives.

Comme le dit un Redditor, OM System devrait peut-être en prendre note : « Si OM System faisait une collaboration avec elle sur une édition spéciale, cela effacerait tous les problèmes financiers antérieurs », écrit l’utilisateur mrjoshmatteo.

Certaines des personnes que Swift inspire à sortir et à acheter un appareil photo, que ce soit l’E-M10 IV ou autre, seront inévitablement mordues par le virus de la photographie comme tant d’autres. PétaPixel lecteurs. Et qui sait, certains d’entre eux créeront peut-être de belles œuvres d’art acclamées. D’autres adoreront simplement prendre des photos, faire partie d’une communauté plus large, et c’est génial aussi.

Crédits images : Photo d’en-tête créée à l’aide d’une image sous licence via Depositphotos.