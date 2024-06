Taylor Swift est le meilleur groupe de K-Pop pour rester n°1 pour la septième semaine

Cette semaine également, « Golden Hour : Part.1 », un « mini-album » de six titres d’Ateez, s’ouvre à la deuxième place avec 131 000 ventes équivalentes, en grande partie grâce à sa popularité sur CD et vinyle. « Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going » de Shaboozey, un auteur-compositeur-interprète qui figurait sur le dernier album de Beyoncé, « Cowboy Carter », s’ouvre au n°5 avec l’équivalent de 50 000 $.

« Hit Me Hard and Soft » d’Eilish tombe au n°3 après avoir passé ses deux premières semaines à la deuxième place, et « One Thing at a Time » de Morgan Wallen est n°4 à sa 67e semaine dans le classement.