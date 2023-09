Taylor Swift est la « plus grosse prise » de la carrière de Travis Kelce, selon Belichick

Travis Kelce est deux fois champion du Super Bowl et a une chance d’être considéré comme le meilleur ailier rapproché de tous les temps.

Mais il fait actuellement la une des journaux encore plus gros en dehors du terrain grâce à l’apparition de la pop star Taylor Swift dans ses loges lors du match Chiefs-Bears de dimanche, confirmant apparemment que les deux célébrités nées en 1989 pourraient être aux premiers stades de leur relation.

Beaucoup dans la NFL voient la nouvelle relation de Kelce comme une victoire pour l’ailier rapproché – y compris l’entraîneur-chef des New England Patriots, Bill Belichick, un fan réputé de Swift qui a assisté à la tournée Eras au domicile des Patriots, au Gillette Stadium, cet été.

« Travis Kelce a réalisé beaucoup de gros succès au cours de sa carrière », Belichick dit lundi. « Ce serait le plus gros. »

Skip Bayless et Richard Sherman se sont mis d’accord sur le dernier épisode de « Undisputed ».

« De toute évidence, elle (Swift) a un énorme public », a déclaré Sherman. « Cela pourrait aller dans un sens ou dans l’autre, mais je ne pense pas que cela distraira un gars comme celui-là. Travis est l’un des meilleurs du jeu, ça va être difficile de le distraire.

« Au contraire, cela l’élèvera, élèvera sa marque, élèvera son jeu. »

Comme Sherman l’a souligné, la présence de Swift au match de dimanche a également donné à Kelce l’occasion de mettre en valeur sa chimie avec son futur quart-arrière du Temple de la renommée.

« De toute évidence, lui et Patrick Mahomes sont assez gentils pour dire : ‘Hé, nous avons besoin d’un touché parce que Taylor Swift est dans la maison. Finissons-en' », a déclaré Sherman. « Et bien sûr, ils y parviennent. … Je pense que c’est parfait. Je veux dire, ils emmènent Hollywood à Kansas City, un peu comme Deion. [Sanders] ce qu’il fait à Boulder, Colorado. »

Taylor Swift assiste au match des Chiefs dans la suite de Travis Kelce

Bayless a accepté, affirmant que même s’il s’inquiéterait si Kelce était un jeune joueur s’impliquant avec une « mégastar » comme Swift, il pense que le joueur de 33 ans ira très bien.

« Travis Kelce a mérité le droit de sortir avec Taylor Swift et de s’en sortir, dans le sens où il est le plus grand ailier rapproché que j’ai jamais vu », a déclaré Bayless. « Il est au sommet du sommet. »

Reste à voir ce qui se passera ensuite. Les deux a quitté le stade Arrowhead ensemble et avons passé du temps dans un restaurant avec la famille et les coéquipiers de Kelce tout en étant « affectueux » les uns envers les autres, selon Entertainment Tonight.

