Taylor Swift est entrée dans son ère milliardaire.

La pop star, qui a dominé le paysage culturel cette année avec sa tournée de concerts, ses rééditions d’albums, ses films à succès et sa relation avec le vainqueur du Super Bowl Travis Kelce, a vu sa richesse franchir la barre des 10 chiffres, selon un rapport. rapport de Bloomberg.

La valeur nette de l’homme de 33 ans s’élève désormais à environ 1,1 milliard de dollars. Actualités Bloomberg analyse trouvée. Pour calculer ce chiffre, que la publication a qualifié de « conservateur », elle a estimé la valeur de ses cinq maisons, les revenus provenant des ventes de musique, des offres de streaming, des billets de concert et des marchandises, ainsi que la valeur de son catalogue musical.

La musique que Swift a publiée depuis 2019 est évaluée à 400 millions de dollars, rapporte Bloomberg, tandis que ses revenus provenant de la vente de billets et de marchandises pour sa tournée massive de concerts s’élèvent à 370 millions de dollars. Le rapport note également qu’une analyse plus optimiste de la valeur de sa musique la situerait à 1 milliard de dollars.

Ses revenus provenant de la diffusion de sa musique, de son portefeuille immobilier et des redevances provenant des ventes de musique sont estimés à 310 millions de dollars.

Plus tôt cet été, la tournée Eras de Swift était déjà sur le point de devenir la tournée la plus rentable de tous les temps, avec un chiffre d’affaires record d’un milliard de dollars. Le spectacle du stade, dont les billets se sont vendus pour des dizaines de milliers de dollars, se poursuivra jusqu’en novembre 2024.

Un film de concert récemment sorti de l’Eras ​​Tour est rapidement devenu le film de concert national le plus rentable de tous les temps, récoltant un peu moins de 100 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Ce chiffre était suffisant pour donner à Swift la deuxième meilleure ouverture au box-office d’octobre de tous les temps.

Et il semble que la richesse de Swift ne fera que croître à partir de là.

Le rapport de Bloomberg est arrivé quelques heures seulement avant la sortie de “1989 (Taylor’s Version)”, un réenregistrement de son album extrêmement populaire de 2014 qui s’est vendu à 1 million d’exemplaires la première semaine.

