Taylor Swift est en tête du classement des albums pour la cinquième semaine. Post Malone et Morgan Wallen ont la plus grosse chanson de la semaine. : RADIO NATIONALE PUBLIQUE

basculer la légende Jason Kempin/Getty Images

Nous essayons quelque chose d’un peu nouveau ici : chaque semaine, nous jetterons un coup d’œil rapide aux dernières nouveautés. Panneau d’affichage des graphiques pour voir, selon les mots immortels de Shakespeare, « qui perd et qui gagne ; qui est dedans, qui est dehors. (Heureusement, les enjeux sont bien moindres ici qu’auparavant. Le Roi Learmalgré le potentiel dramatique.) Même en cette époque incroyablement inconstante, où l’époque d’une culture musicale pop homogénéisée est révolue depuis longtemps, les classements hebdomadaires publiés par Panneau d’affichage donnent toujours une idée de ce vers quoi les auditeurs se tournent, des tendances des médias sociaux qui dirigent le jeu et de qui est actuellement en tête. Ce que nous espérons faire, c’est fournir un contexte qui nous aide à ancrer et à comprendre les données actuelles – et peut-être même à deviner des récits plus larges sur ce que nous écoutons. Alors c’est parti.

MEILLEURS CHANSONS

Comme l’a observé Ann Powers, critique de NPR Music, pendant le week-end de vacances dans All Things Considered, l’été 2024 semble pencher vers la country – ou du moins les bops aux saveurs country. Le Panneau d’affichage Hot 100, qui classe les meilleurs singles (via une combinaison de données provenant du streaming, des ventes numériques et physiques et de la diffusion à la radio) est dominé cette semaine par le morceau de rupture country « I Had Some Help » de Post Malone avec Morgan Wallen.

Post Malone s’est fait un nom en tant que musicien hip-hop/pop, mais ces derniers mois, il a collaboré avec Beyoncé et Taylor Swift. Dans sa candidature actuelle pour la chanson de l’été, il fait équipe avec Morgan Wallen – qui reste peut-être la plus grande star de Nashville, malgré (ou peut-être en partie à cause) une série de controverses. C’est la deuxième semaine à la première place pour « J’ai eu de l’aide ».

Au n°2 se trouve l’un des nombreux récents morceaux dissidents de Kendrick Lamar sur Drake, « Not Like Us », suivi de « Million Dollar Baby » de Tommy Richman au n°3. Richman, un chanteur et rappeur largement inconnu avant le mois dernier, a vaguement taquiné son chanson teintée de funk sur TikTok, où elle a connu un énorme succès viral et accumulé des millions de vues avant même qu’il ne sorte le single complet.

Deux des autres prédictions d’Ann concernant les succès estivaux complètent le Top 5 des singles de la semaine du 1er juin : l’hymne hybride country/hip-hop/rock de Shaboozey « A Bar Song (Tipsy) » au n°4 et, faisant ses débuts au n°5. , le « Lunch » envoûtant et séduisant de Billie Eilish. Comme Eilish l’a récemment dit à Morning Edition à propos de « Lunch » : « C’est tellement amusant et c’est idiot et c’est… Je ne sais pas. La vie est tellement peu sérieuse. Il est important de ne pas oublier de s’amuser un peu avec. Si jamais il y avait un moment pour une telle chose, ne serait-ce pas l’été ?

MEILLEURS ALBUMS

En parlant d’Eilish : elle et ses labels, Darkroom et Interscope, se sont livrés une bataille acharnée pour faire tomber la reine des charts Taylor Swift de la première place du classement. Panneau d’affichage 200, le palmarès hebdomadaire des albums. L’album de Swift Le département des poètes torturés avait déjà passé ses quatre premières semaines perché au n°1. Le nouvel album d’Eilish, Frappe-moi fort et doucementn’a pas réussi à éloigner la royauté du trône, mais selon Luminate, la société qui rassemble les données pour le Panneau d’affichage Dans les charts, Eilish a gagné 339 000 « unités d’album équivalentes » – sa plus grosse semaine de tous les temps. (Reste avec nous un instant. Une « unité d’album équivalente » est parler de l’industrie pour une formule énigmatique : la combinaison de morceaux diffusés ou téléchargés, plus des ventes d’albums physiques ou numériques, exprimée comme une approximation de ce qui, il y a des décennies, aurait été une simple transaction : un album vendu.)

Néanmoins, Swift a remporté une cinquième semaine au n°1, avec un total de 378 000 unités d’album. Comment a-t-elle triomphé ? Bref, en sachant exactement comment dynamiser sa fanbase sur le plan marketing. L’équipe Swift a lancé une contre-offensive marketing comprenant six nouvelles versions numériques de Poètes torturés et une nouvelle version CD, le tout vendu exclusivement sur le site Web de Swift. Elle a également sorti un remix de sa chanson « Fortnight » – le plus gros single de Poètes torturéset celui qui met en vedette un homme nommé Post Malone.

C’est un jeu qu’Eilish connaît aussi : pour la course au classement, elle a sorti neuf éditions en vinyle coloré et sa propre version numérique de Frappe-moi fort et doucement qui comprenait des pistes vocales isolées pour chaque chanson, ainsi qu’un nouveau remix de sa chanson « L’Amour De Ma Vie ». L’album complet était également proposé à un prix promotionnel en téléchargement iTunes à 4,99 $. C’est une décision qui rappelle les campagnes de marketing de l’industrie de l’ère pré-streaming, c’est-à-dire à l’époque où Eilish n’était elle-même qu’une adolescente. (Étant donné à quel point il est facile et bon marché pour les auditeurs d’inhaler des albums entiers de nos jours, il n’est pas si surprenant que les 10 titres de Frappe-moi fort et doucement ont individuellement atteint le Hot 100.)

Toutes ces machinations enfiévrées se sont déroulées sous l’égide d’un seul géant : Universal Music Group, qui distribue à la fois la musique de Swift et d’Eilish. Les cyniques pourraient noter que quel que soit l’artiste individuel qui a atteint la première place, Universal était assuré de décrocher la première place.

À NOTER

Le quatrième album studio de Zayn Malik, Chambre sous les escaliers, trouve l’ancienne star des One Direction se tournant vers l’Americana et la country, aidé par le producteur de Nashville Dave Cobb. (De toute évidence, c’est le son de 2024, même pour un homme né et élevé à Bradford, en Angleterre.)

L’album — le premier de Malik depuis trois ans — n’a pas vraiment trouvé un écho auprès du grand public : il entre dans le Panneau d’affichage 200 cette semaine au n°15. Mais cela a également donné à Malik une première carrière intrigante : une entrée sur le Tableau des albums Americana/Folkpositionné au n°5.