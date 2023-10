Taylor Swift est-elle au match Chiefs vs Vikings aujourd’hui ? Mises à jour pour savoir si la star regarde Travis Kelce à Minneapolis

À moins que vous ne viviez sous un rocher, tout le monde sait que Taylor Swift est le dernier engouement de la NFL.

La relation amoureuse de l’auteur-compositeur-interprète avec l’ailier rapproché des Chiefs, Travis Kelce, fait l’actualité nationale depuis plus de deux semaines maintenant. Cela a commencé avec Kelce qui a invité Swift à venir le voir au Arrowhead Stadium, et elle a donné suite, apparaissant lors de la victoire de Kansas City lors de la quatrième semaine contre Chicago aux côtés de la mère de Kelce, Donna.

La semaine suivante, Swift a récidivé. Alors que les Chiefs jouaient à MetLife pour un concours de « Sunday Night Football » contre les Jets, l’amoureux de Kelce était une fois de plus présent pour regarder le match serré. En plus de Swift, il y avait une longue liste de célébrités présentes au concours aux heures de grande écoute, dont Ryan Reynolds, Hugh Jackman et Blake Lively.

Ce dimanche, les Chiefs mettent le cap vers le nord pour affronter les Vikings au US Bank Stadium. Alors, bien sûr, tout le monde a la même question pour la semaine 6 : Swift sera-t-il vu à un autre match de Kansas City ?

The Sporting News a les dernières nouvelles sur la présence de Swift chez Chiefs vs. Vikings :

Taylor Swift est-elle au match Chiefs vs Vikings aujourd’hui ?

Après qu’il n’était pas clair avant le match Chiefs contre Vikings si Swift serait présente, la diffusion du match sur CBS a confirmé qu’elle était pas au concours de la semaine 6 à Minneapolis.

« Elle a été douteuse toute la semaine, mais il semble que ce soit officiellement une sortie », a déclaré Jim Nantz.

Avant le match, aucun rapport n’avait été signalé sur une éventuelle apparition de Swift au US Bank Stadium pour la star de la musique.

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, s’est entretenu avec TMZ plus tôt dans la semaine, déclarant que la ville serait plus que prête à accueillir Swift

« Nous connaissons trop bien l’impact positif de Taylor Swift sur les villes qu’elle visite – Minneapolis ne fait pas exception », a déclaré Frey.

« Si Taylor choisit de revenir à Minneapolis [sometimes known as Swiftieapolis] ce week-end, nous serons « Prêts pour cela ». Il est possible qu’elle doive consoler Travis Kelce après que les Vikings aient battu les Chiefs, mais il y a plein d’endroits sympas à travers la ville où ils peuvent sortir ensemble et se remonter le moral ! »

La référence de Frey au retour de Swift à Minneapolis concerne ses précédents spectacles dans la ville. Elle a vendu deux spectacles plus tôt cette année en juin lors de sa « Eras Tour ».

Le concours Chiefs vs. Vikings n’est pas le seul événement pour lequel Swift est notamment absent. Plus tôt cette semaine, Kelce a fêté son 34e anniversaire et la star de la musique a été pas aux festivités. On ne sait pas si les deux ont déjà célébré l’anniversaire de leur proche, ou si son absence témoigne d’une fin potentielle de leur relation amoureuse.

Swift ne joue pas. Elle reprendra ses concerts en novembre lorsqu’elle entamera la partie internationale de la tournée avec un spectacle le 9 novembre à Buenos Aires, en Argentine.