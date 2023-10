Taylor Swift est-elle allée au match de Travis Kelce ? – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Frank Micelotta/PictureGroup pour FOX/Shutterstock

Le monde se demandait si oui ou non Taylor Swift j’en ferais un triple et j’assisterais Travis Kelce Match des Chiefs de Kansas City contre les Vikings du Minnesota le 8 octobre. Le chanteur de « Call It What You Want », 33 ans, aurait dû se rendre jusqu’au US Bank Stadium de Minneapolis. Alors, Taylor est-il allé au match de Travis ? La réponse est…

Non, Taylor n’est pas allé au match de Travis au Minnesota. CBS a confirmé que le gagnant du Grammy n’était pas présent lors de la diffusion du match. « Sept mots que je pensais ne jamais quitter de mes lèvres dans ma carrière : Taylor Swift n’est pas de la partie », commentateur Jim Nantz » a déclaré lors de l’émission. Après que la caméra se soit tournée vers les Swifties dans le stade, Jim a ajouté : «[Swift] était discutable toute la semaine, mais il semble qu’il soit officiellement inactif.

Les Chiefs ont battu les Vikings 27-20 sur le terrain des Vikings. Pendant le match, Travis, 34 ans, s’est blessé et a pu être vu en train de boiter jusqu’aux vestiaires avant la mi-temps. Cependant, Travis est revenu dans le match et a même marqué un touchdown !

Semaine après semaine, Taylor a fait des apparitions surprises aux matchs des Chiefs de Kansas City – et les fans adorent ça. Tout a commencé le 24 septembre lorsque le chanteur de « Cruel Summer » s’est assis à côté de la mère de Travis. Donna Kelce dans la suite de Travis au stade Arrowhead à Kansas City, Missouri. Cette légère confirmation de leur relation a provoqué un tollé absolu, étant donné qu’ils n’ont ni confirmé ni nié publiquement leur idylle naissante. Dès son entrée dans le stade, chacun de ses mouvements a été documenté.

Beaucoup d’anticipation menait à ce jeu depuis que Travis a partagé sur Le spectacle de Pat McAfee qu’il l’a invitée. « J’ai lancé la balle dans son camp », a-t-il déclaré. «Je lui ai dit: ‘Je t’ai vu faire vibrer la scène Pointe de flèche, tu devrais peut-être venir me voir sur scène à Arrowhead. Nous verrons ce qui se passera dans un avenir proche.

Une semaine plus tard, Taylor a de nouveau soutenu Travis et a assisté au match Chiefs contre Jets au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey. Cette fois-ci, l’artiste « Fearless » a amené avec elle une équipe de premier plan. Elle a assisté avec Blake Lively, Ryan Reynolds, Sabrina Charpentier, Hugh Jackmanet plus.

La relation entre Travis et Taylor a pris d’assaut le monde – unissant les fans de la NFL et les Swifties comme jamais auparavant. La NFL alimente définitivement la renommée, en publiant constamment des articles sur Taylor sur ses comptes de réseaux sociaux et en lui donnant beaucoup de temps à l’écran pendant les matchs.

Les rumeurs d’amour ont commencé à tourbillonner après que Travis ait parlé d’assister au concert de Taylor sur son Nouvelles hauteurs podcast. «J’étais un peu blessé de ne pas avoir pu lui remettre l’un des bracelets que j’avais confectionnés pour elle. Si vous assistez aux concerts de Taylor Swift, il y a des bracelets d’amitié, et j’en ai reçu un tas là-bas », a déclaré Travis à son frère. Jason Kelce. « Mais je voulais en offrir un à Taylor Swift avec mon numéro dessus. … Elle ne rencontre personne, ou du moins, elle ne voulait pas me rencontrer, alors j’ai pris cela personnellement.

Quant à leurs deux relations précédentes, Taylor s’est séparé de son ex-petit-ami Joe Alwyn en avril 2023 après six ans ensemble. Pendant ce temps, la dernière relation de Travis était avec Kayla Nicole de 2017 à 2022.