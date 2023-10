L’incroyable succès de la tournée Eras a non seulement accru le pouvoir de star déjà immense de Taylor Swift, mais aussi ses poches – et d’une manière assez considérable.

Selon une analyse de Bloomberg, qui gère l’indice Bloomberg Billionaires, Swift est désormais membre du club à 10 chiffres, avec une valeur nette d’environ 1,1 milliard de dollars selon ses estimations.

“Elle est l’une des rares artistes à atteindre ce statut grâce à sa musique et à ses performances seules, résultat de son travail et de son talent, mais aussi d’un marketing et d’un timing astucieux”, écrit le média.

Beaucoup ne connaissent que trop bien ses chansons, mais à quel point Taylor Swift est-elle riche et comment a-t-elle exactement accumulé sa richesse ? Nous avons fait le calcul pour dresser le récit le plus définitif à ce jour de la fortune de la pop star. Regardez la vidéo complète pour en savoir plus https://t.co/6Kbfboh7S3 pic.twitter.com/XyR1F6lEVS – Richesse Bloomberg (@richesse) 27 octobre 2023

Swift n’est pas le premier musicien à devenir milliardaire. Mais si nous regardons des artistes comme Jay-Z et Rihanna, chacun a atteint sa fortune nette vertigineuse grâce à une combinaison de leur carrière musicale et de leurs activités commerciales.

Jay-Z a acheté le diffuseur de musique Tidal en 2015, détient des participations dans plusieurs marques d’alcool et a constitué un vaste portefeuille d’œuvres d’art et de biens immobiliers. Rihanna a créé Fenty Beauty en 2017, qui est rapidement devenue l’une des marques de cosmétiques les plus demandées.

Quant à Swift, Bloomberg estime qu’elle possède environ 110 millions de dollars de biens immobiliers à travers ses cinq propriétés. Mais le reste de sa valeur nette provient de la valeur de sa musique, de ses ventes de disques, de ses billets de concert et de ses ventes de marchandises.

“Alors que les estimations des bénéfices de Swift Eras abondent, l’analyse de Bloomberg est prudente et basée uniquement sur les actifs et les bénéfices qui pourraient être confirmés ou retracés à partir de chiffres divulgués publiquement”, écrit le média.

Bloomberg a également pris en compte les taxes, frais et commissions versés aux agents et aux gestionnaires.

Alors, comment l’argent de Swift se décompose-t-il ?

Bloomberg estime que la valeur de son catalogue musical depuis 2019 est d’environ 400 millions de dollars américains, soit un peu moins que la valeur du catalogue musical de Bruce Springsteen, qu’il a vendu pour 550 millions de dollars américains, la plus grosse transaction du genre.

Quant à savoir pourquoi Bloomberg n’a examiné la musique de Swift qu’à partir de 2019, c’est probablement parce que, cette année-là, les masters des six premiers albums de Swift ont été vendus à Scooter Braun lorsque le directeur musical controversé a acheté l’ancien label de Swift, Big Machine.

Swift était mécontente que Braun soit devenue propriétaire de ses maîtres et a commencé à s’efforcer de réenregistrer ses anciens albums, diluant simultanément la valeur de ses maîtres originaux et donnant à ses fans plus de contenu à acheter.

Vendredi, Swift a sorti la « Taylor’s Version » de son album à succès. 1989.

Sur cette base musicale, Bloomberg estime que Swift a amassé environ 80 millions de dollars de redevances.

Ce qui fait vraiment augmenter la valeur nette de la pop star, ce sont les ventes de billets et de produits dérivés de sa tournée Eras, qui connaît un énorme succès, et de toutes les tournées qui l’ont précédée. Bloomberg estime que ce chiffre s’élève à 370 millions de dollars.

Cependant, la tournée Eras à elle seule a ajouté 225 millions de dollars à la poche de Swift, dépassant toutes ses tournées précédentes combinées.

Cela ne devrait pas surprendre quiconque a suivi la tournée Eras et l’incroyable impact économique qu’elle a eu dans les villes bénéficiant d’une date de tournée.

Dans un rapport de la Réserve fédérale publié en juillet, l’agence a constaté que « mai a été le mois le plus élevé en termes de revenus hôteliers à Philadelphie depuis le début de la pandémie, en grande partie grâce à un afflux d’invités pour les concerts de Taylor Swift dans la ville ».

La présentation de seulement deux spectacles au Colorado a entraîné une augmentation de 140 millions de dollars du PIB de l’État pour l’année, selon un rapport du Common Sense Institute.

“La totalité de la tournée américaine de Taylor Swift pourrait générer 4,6 milliards de dollars de dépenses de consommation totales, soit plus que le PIB de 35 pays”, indique le rapport.

Le chiffre de Bloomberg est un peu inférieur à celui du Common Sense Institute, estimant que la partie américaine de la tournée Eras a injecté 4,3 milliards de dollars dans le produit intérieur brut du pays. Tout cet argent provenant de seulement 53 concerts.

En plus de cela, Swift a sorti un film de la tournée Eras avec des images de concert de son spectacle, qui a généré 92,8 millions de dollars au box-office lors de son week-end d’ouverture.

Avec cet incroyable flux de trésorerie, Swift s’est assurée d’honorer les membres de l’équipage qui ont rendu possible sa tournée record. En juillet, elle a distribué environ 55 millions de dollars de primes aux danseurs, traiteurs, chauffeurs, gréeurs et autres personnes ayant travaillé sur la tournée Eras.