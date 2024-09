Taylor Swift est « cynique » à propos de la politique, affirme un chroniqueur de Variety

Le refus de Taylor Swift de soutenir la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris montre que la pop star devient « cynique » – et le monde de la politique n’a peut-être été qu’une autre de ses époques éphémères, a affirmé un journaliste de Variety dans une nouvelle fonctionnalité.

Daniel D’Addario, correspondant en chef de la publication commerciale hollywoodienne, a déclaré que le silence relatif de la superstar de la pop sur la course à la Maison Blanche de cette année était hors du commun.

« L’idée qu’elle reste silencieuse semblerait rendre cynique son passé de prise de parole, à un moment plus opportun », a écrit D’Addario.

« Il serait regrettable que son engagement dans le monde politique ne soit qu’une autre époque de sa vie, une époque qu’elle serait prête à dépasser. »

Le refus de Taylor Swift de soutenir jusqu’à présent la vice-présidente Kamala Harris montre que la pop star devient « cynique », a soutenu un correspondant de Variety. Annie Wermiel/NY Post

Rapide a soutenu deux candidats démocrates dans le Tennessee – où elle a déménagé à l’âge de 14 ans – avant les élections de mi-mandat de 2018 et a soutenu Joe Biden en 2020.

Elle a sorti son album « Lover » en 2019, qui comprenait des paroles qui semblaient soutenir les problèmes LGBTQ – bien que Les critiques ont fait valoir que les œufs de Pâques étaient vagues et peu satisfaisants.

Pourtant, Swift est restée visiblement silencieuse sur la course à la Maison Blanche tout en s’engageant dans sa romance très publique avec la star des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.

Le week-end dernier, elle a été aperçue en train de se lier d’amitié avec Brittany Mahomes – même après que l’épouse du quart-arrière des Chiefs Pat Mahomes a aimé l’un des posts Instagram de Donald Trump en août et que l’ancien président l’a remerciée en retour.

Elle s’est également montrée inhabituellement silencieuse plus tôt cette année lorsque Trump a publié des images générées par l’IA de Swift qui semblaient le soutenir, bien qu’elle soit « inhabituellement protectrice de son image, même selon les standards de la célébrité », a écrit l’écrivain de Variety.

« Il y a peu ou rien que l’artiste le plus célèbre du monde fasse sans intention et sans prévoyance », écrit D’Addario.

« Sa tournée Eras doit se poursuivre jusqu’en décembre, après les élections ; il n’est pas déraisonnable de penser que le fait que Swift s’exprime sur une course très disputée pourrait comporter un certain risque. »

Swift est restée visiblement silencieuse sur les prochaines élections, choisissant de ne pas soutenir publiquement Harris. Rick Cinclair/Telegram & Gazette / USA TODAY NETWORK

Après que les autorités ont déjoué un complot d’attaque terroriste lors d’un des concerts de Swift à Vienne, la chanteuse a écrit sur Instagram qu’elle ne « parlerait pas de quelque chose en public si je pense que cela pourrait provoquer ceux qui voudraient nuire aux fans qui viennent à mes concerts ».

D’Addario a noté que la décision de Swift de se plonger dans les questions politiques – vue dans son long métrage documentaire de 2020 « Miss Americana » – est intervenue à un moment où sa carrière était « très en mouvement ».

« Passée du statut d’artiste majeure à celui d’artiste parmi les plus grands de l’histoire de la musique enregistrée, Swift a désormais un risque plus grand », a écrit D’Addario.

Swift n’a pas réagi lorsque l’ancien président Donald Trump a publié des images générées par l’IA de la chanteuse le soutenant apparemment. Gabi Broekema / RÉSEAU USA TODAY – Wisconsin / RÉSEAU USA TODAY

Alors que Swift s’était prononcée contre le parti au pouvoir en 2020, elle devrait désormais le défendre – une démarche potentiellement moins « acceptable », a fait valoir le correspondant de Variety.

On ne sait pas non plus dans quelle mesure le soutien des célébrités est utile, puisque Hillary Clinton a perdu malgré un flot de stars en 2016, a-t-il soutenu.

Swift pourrait encore exprimer son soutien à Harris. Elle a soutenu Biden début octobre.

« D’un certain point de vue, Swift ne semble pas avoir plus de responsabilité de s’exprimer que n’importe quelle autre personnalité de premier plan – peut-être pourrait-elle affirmer qu’elle a la responsabilité de garder le silence », a déclaré D’Addario.