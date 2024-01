Taylor Swift est au match Chiefs vs Bills, envoie un baiser après avoir été huée

Taylor Swift, rencontrez Bills Mafia. Deux des bases de fans les plus fidèles se rencontrent. C’est une “Love Story” des séries éliminatoires de la NFL.

Cela se passe vraiment. Taylor Swift est à Buffalo. (Quelque part, elle n’est pas en tournée depuis 2011.)

L’icône de la pop est entrée dans le Highmark Stadium et verra les Bills affronter les Chiefs de Kansas City lors de la ronde de division dimanche.

Swift est sorti d’une Chevrolet Suburban blanche avec des plaques d’immatriculation californiennes vers 17 heures. Des dizaines de fans se sont rassemblés dans la neige pour apercevoir la star. Elle a été rejointe par l’épouse de Patrick Mahomes, Brittany Mahomes.

Elle a souri après avoir reçu quelques huées, des cris “Go Bills” et “Bills by a billion”, ainsi que quelques acclamations des fans. Swift portait une veste blanche et rouge du Collection GANT x Kilo Kish Blank Canvas Project, pantalon noir et bonnet rouge. Elle a salué les fans, puis a envoyé un baiser au groupe avant d’entrer dans l’entrée de la suite de la zone ouest.

Rapide a atterri dans son jet privé vers 16 heures à l’aéroport international de Buffalo Niagara. Plusieurs SUV et une escorte policière l’attendaient. Le frère de Travis Kelce, le centre du Pro Bowl Jason Kelce, est arrivé à Buffalo plus tôt dimanche avec sa femme, Kylie, et ses parents, Donna et Ed Kelce.

Swift a été un pilier des Chiefs tout au long de la saison régulière et des séries éliminatoires. Elle a assisté à six des sept derniers matchs de Kansas City, y compris la victoire 26-7 des Chiefs contre les Dolphins de Miami lors de la ronde des wild-cards. C’était le quatrième match le plus froid de l’histoire de la NFL, avec moins 4 degrés avec un refroidissement éolien de -27 au coup d’envoi.

C’est son deuxième match Bills contre Chiefs cette année. Buffalo s’est rendu au GEHA Field du Arrowhead Stadium lors de la semaine 14 et a gagné 20-17. Les Bills n’ont plus perdu depuis.

Taylor Swift a-t-elle joué à Buffalo ?

Taylor Swift s’est produite à trois reprises dans la région de Buffalo :

2006 : Ouverture pour les Rascal Flatts à la HSBC Arena (maintenant Keybank Center)

2008 : joué à la foire du comté d’Erie à Hambourg, une banlieue au sud de Buffalo

2011 : gros titres au First Niagara Center (maintenant KeyBank Center) lors de sa « Speak Now World Tour »

Taylor Swift a de la famille dans l’ouest de New York

L’arrière-grand-mère de Taylor Swift, Eleanor Mayer, vivait à Dunkerque, à environ 65 km au sud-ouest d’Orchard Park, selon L’observateur et À la découverte de Buffalo, une rue à la fois. Mayer dirigeait le Mayer Music Store dans la ville. Les parents d’Eleanor, Julia et Delia Mayer, arrière-arrière-grands-parents de Swift, étaient originaires de Batavia.

À quels matchs des Chiefs Taylor Swift a-t-elle assisté ?

Taylor Swift a disputé 10 matchs cette saison, sept matchs à domicile et trois matchs à l’extérieur.

Semaine 3 : Chefs 41, ours 10

Chefs 41, ours 10 Semaine 4 : Chefs 23, Jets 20

Chefs 23, Jets 20 Semaine 6 : Chefs 19, Broncos 8

Chefs 19, Broncos 8 Semaine 7 : Chefs 31, chargeurs 17

Chefs 31, chargeurs 17 Semaine 13 : Packers 27, chefs 19

Packers 27, chefs 19 Semaine 14 : Projets de loi 20, chefs 17

Projets de loi 20, chefs 17 Semaine 15 : Chefs 27, Patriotes 17

Chefs 27, Patriotes 17 Semaine 16 : Raiders 20, chefs 14

Raiders 20, chefs 14 Semaine 17 : Chefs 25, Bengals 17

Chefs 25, Bengals 17 Tour de Wild Card : Chefs 20, Dauphins 7

Quel est le record des Chiefs en présence de Taylor Swift ?

Kansas City a une fiche de 7-3 avec Taylor Swift applaudissant depuis une suite dans le stade.