Taylor Swift Eras Tour apporte un autre effondrement de Ticketmaster en France

Si des milliers de kilomètres séparent Clémence Dubois des États-Unis, la Parisienne de 20 ans a passé des mois transpercée par ce qui se passait outre-Atlantique, notamment à cause de Taylor Swift et de son très attendu Eras Tour. Depuis le début de la tournée le 17 mars, Dubois a mémorisé la set list de la chanteuse et a regardé ses émissions à travers les États-Unis alors que les fans « faisant le travail de Dieu » diffusent les performances d’environ quatre heures de Swift sur TikTok. Lorsque la pop star a annoncé qu’elle se rendrait en France l’année prochaine, Dubois « a failli s’évanouir », a-t-elle déclaré.

« Je rêvais déjà des bracelets de l’amitié que je ferais et de la tenue que je porterais. Mes amis et moi faisions déjà des paris sur qui perdrait la voix en premier », a déclaré Dubois en français.

Mardi – le jour de l’ouverture des ventes pour six spectacles en France – ces rêves ont semblé s’effondrer lorsque Dubois a fait face à une file d’attente en ligne de centaines de milliers de personnes. Après le bug du site de Ticketmaster, la société a annoncé que les ventes de billets pour les spectacles de La Défense Arena de Paris et Stade Groupama de Lyon serait interrompue jusqu’à nouvel ordre.

« Quand j’ai dit que je voulais la même expérience que les Américains obtenaient avec Taylor Swift, je ne voulais pas dire l’accident de Ticketmaster qu’ils ont également eu », a déclaré Dubois. « Après le gâchis aux États-Unis, on pourrait penser que Ticketmaster aurait maintenant appris sa leçon. »

La mise en vente Taylor Swift | Les Eras Tour de 9h et 11h pour Paris La Défense Arena ont été mises en pause. Nous vous tiendrons au courant avec une nouvelle heure de mise en vente dès que possible. Tous les codes non déjà utilisés resteront valables. — Ticketmaster.fr (@TicketmasterFR) 11 juillet 2023

Ticketmaster n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Sur Twitterla division française de la société a déclaré que les ventes de mardi matin avaient été « perturbées par un problème avec un fournisseur tiers » qu’elle n’a pas identifié.

«Dès que nous avons vu des fans avoir des problèmes, les files d’attente ont été suspendues. Tous les codes non utilisés pour acheter des billets aujourd’hui resteront valables », Ticketmaster tweetéajoutant que les fans seraient informés de la nouvelle date et heure de la vente.

Le fiasco de la billetterie en France est le dernier à secouer Ticketmaster – et le second causé par un déploiement chaotique de billets en prévente pour la tournée de Swift. En novembre, Ticketmaster a dû arrêter les ventes de la partie américaine de la tournée lorsque le site s’est écrasé au milieu d’un afflux d’acheteurs. L’incident a enragé Swifties, dont certains ont intenté des poursuites contre Ticketmaster et sa société mère, Live Nation Entertainment, les accusant de comportement antitrust.

Bien que le président de Live Nation Entertainment, Joe Berchtold, ait blâmé les bots pour l’effondrement, les décideurs politiques et les fans se sont demandé si la domination démesurée de Ticketmaster sur le marché coûtait aux consommateurs.

Une audience du Congrès en janvier a apporté un rare moment bipartisan lorsque les sénateurs démocrates et républicains ont fléchi leurs connaissances Swiftie et condamné le «désordre monopolistique» du système de billetterie, comme l’a dit le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.). L’effondrement a également déclenché une vague d’actions législatives au niveau des États, où des projets de loi ciblant des problèmes tels que le scalping, la billetterie et la tarification ont fait leur apparition dans des États comme le Texas, le Minnesota et New York.

En France, Dubois a déclaré avoir mis 20 alarmes sur son téléphone pour s’assurer qu’elle se réveille avant l’heure de la vente de 9 heures. Elle a dessiné un grand « 13 » sur sa main, une référence au numéro porte-bonheur de Swift. Ensuite, elle a cliqué sur le lien que Ticketmaster lui avait envoyé l’après-midi précédent et a tapé son code – en suivant les instructions de l’entreprise.

« Je me suis dit: » Oh, ça ne peut pas être pire que 1 000 personnes devant moi dans la file d’attente « , alors j’ai fermé les yeux et j’ai inspiré pour avoir de la chance », a déclaré Dubois.

Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu qu’elle était derrière plus de 700 000 personnes. « Comme dirait Taylor: » C’est à ce moment-là que j’ai su « , a déclaré Dubois. « C’est à ce moment-là que j’ai senti dans mon ventre que tout allait se dégrader à partir de là. »

Même si elle perdait espoir, Dubois est restée en ligne pendant cinq heures de plus, en vain.

« J’ai juste abandonné parce que – combien de temps pouvez-vous même rester en ligne sans bouger ? Autant que je veux aller à ce concert, j’ai aussi une vie », a-t-elle déclaré.

Un lieu de réconfort pour elle après l’épreuve : Twitter.

Tout au long de mardi, la plate-forme a été inondée de la colère des Swifties français.

Comme Dubois, de nombreux utilisateurs ont partagé leurs expériences avec les problèmes de site, les temps d’attente incroyablement longs et la frustration avec Ticketmaster.

« Il y avait quelque chose de réconfortant à voir tant de gens se défouler et détester ensemble Ticketmaster », a-t-elle déclaré. « Ils sont devenus l’ennemi numéro un des Swifties français et américains. Et, vous savez, je pense que nous en sommes encore au stade du deuil après l’effondrement, mais j’espère que nous passerons bientôt au stade « agissons ».