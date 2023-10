Taylor Swift envoie un message de mode à Travis Kelce : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Taylor Swift pourrait être en train d’exposer ses attentes concernant sa relation supposée avec Travis Kelce. En photos vous pouvez VOIR ICI via Page sixle chanteur de « Fearless » a porté un t-shirt surdimensionné de style vintage de Daydreamer avec Shania TwainL’art promotionnel de « Any Man of Mine » de 1995 alors qu’elle a été repérée à New York le mardi 3 octobre. Elle portait également un short de motard et une casquette blanche, et a terminé le look avec une mini Louis Vuitton un sac, des lunettes de soleil chics et une paire de baskets blanches.

Le mégahit d’antan de Shania expose sans équivoque ce qu’elle attend de tout homme qui se lance dans une relation avec elle. « N’importe lequel de mes hommes ferait mieux d’être fier de moi / Même quand je suis laide, il ferait mieux de m’aimer », chantonne-t-elle dans la chanson entraînante. « Et je peux être en retard pour un rendez-vous, c’est bien / Mais il ferait mieux d’être à l’heure / N’importe lequel de mes hommes dira qu’elle lui va parfaitement / Quand la robe de l’année dernière est juste un peu trop serrée / Et tout ce que je fais ou dis, il vaut mieux le faire. » ok/Quand j’ai une mauvaise journée avec mes cheveux.

Taylor et Travis semblent former un nouveau couple émergent, bien que le hitmaker n’ait pas directement répondu aux spéculations généralisées. L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, en revanche, s’est ouvert lors d’apparitions sur son podcast. « Merci à Taylor de s’être arrêté. C’était assez culotté », a déclaré l’athlète de 33 ans lors d’un épisode de Nouvelles hauteurs, abordant l’apparition du chanteur au match des Chiefs de Kansas City le 24 septembre.

« Je pensais juste que c’était génial de voir que tout le monde dans la suite n’avait que de bonnes choses à dire sur elle », a-t-il poursuivi. « Les amis et la famille. Elle était magnifique, tout le monde parlait d’elle sous un très bon jour. En plus de cela, la journée s’est déroulée parfaitement pour les fans des Chiefs, bien sûr. Nous scénarisons tout cela, mesdames et messieurs. C’était juste impressionnant… »