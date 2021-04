Une infirmière de vol américaine dit qu’elle a été choquée et touchée de recevoir un coffret cadeau surprise et une note personnelle de la star de la musique Taylor Swift la remerciant pour son travail dans la lutte contre la pandémie COVID-19.

Britta Thomason, qui dirige la base Air Evac Lifeteam à Dublin, en Géorgie, a accordé le mois dernier une interview à un journal local à propos de son travail, dans laquelle elle a dit qu’elle aimait écouter la musique de Swift pour se détendre.

Quelques semaines plus tard, Thomason, membre de la ligne de navigation des infirmières pour les équipes de Global Medical Response envoyées à New York et au New Jersey l’année dernière, a reçu un message téléphonique des représentants de la chanteuse au sujet d’un colis qui lui était livré. Un jour plus tard, une grosse boîte est arrivée.

«Quand je l’ai ouvert, j’étais tellement nerveux. Je tremblais juste parce que c’était tellement surréaliste », a déclaré Thomason à Reuters.

«Je pensais… il n’y a aucun moyen que ce soit ce que c’est. Quand je l’ai ouverte, la lettre était en fait posée dessus… Je l’ai ouverte et je n’ai pas lu le tout immédiatement. J’ai simplement baissé les yeux … et j’ai vu sa signature et j’étais complètement sous le choc.

À l’intérieur, il y avait de la marchandise, notamment des T-shirts, des bougies, une couverture, un cahier et une coupe de champagne. Thomason a déclaré qu’elle était particulièrement émue par une note manuscrite dans laquelle Swift la remerciait «d’avoir servi en première ligne de cette pandémie et d’avoir eu le courage de se mettre en danger pour aider les autres».

«Ma partie préférée de la lettre est à la toute fin, elle a dit:« Je penserai à vous et je serai toujours reconnaissante, j’aime Taylor »», a déclaré Thomason.

«Juste qu’elle dirait quelque chose comme ça, qu’elle pensera à moi et qu’elle est reconnaissante pour quelque chose que je fais. C’est vraiment touchant.

Thomason a déclaré que son article préféré était la couverture ornée d’une photo de Swift.

«Je n’ai pas arrêté de tout porter», a déclaré Thomason, vêtu d’un des T-shirts de Swift.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait à Swift si elle la rencontrait, Thomason a répondu: «Je dirais merci d’avoir pensé à moi et… à tous les travailleurs de la santé là-bas, à qui elle dit essentiellement merci.»

