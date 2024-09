Taylor Swift entre dans l’histoire des VMA et remercie Travis Kelce pour « le plaisir et la magie »

LONG ISLAND, NY — Pendant quinze jours, Taylor Swift va célébrer son entrée dans l’histoire aux Video Music Awards de MTV. La chanteuse a remporté sept prix mercredi, dont celui de la vidéo de l’année.

Cela fait d’elle l’artiste solo avec le plus de victoires aux VMA en carrière et l’artiste avec le plus de victoires en vidéo de l’année.

Dans son discours de remerciement pour la vidéo de l’année, elle a remercié son petit ami, l’ailier rapproché des Kansas City Chiefs, Travis Kelce. « Quand je terminais une prise et que je disais « coupez », j’entendais toujours quelqu’un m’encourager et crier « whoo » de l’autre côté du studio », a-t-elle déclaré. « Et cette personne était mon petit ami Travis. Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur, en plaisir et en magie. »

Kelce n’a pas fait d’apparition aux VMA car il s’entraîne probablement avec les Chiefs avant leur match de dimanche à Kansas City contre les Bengals de Cincinnati.

Elle a également remercié ses fans d’avoir voté pour elle et les a encouragés à aller voter lors de l’élection présidentielle de cette année. « Si vous avez plus de 18 ans, veuillez vous inscrire pour voter pour quelque chose d’autre de très important à venir », a-t-elle déclaré, un jour après que Swift ait soutenu la vice-présidente Kamala Harris dans sa candidature à la présidence.

La star de l’Eras ​​Tour a ébloui sur le tapis rouge dans un corset à carreaux et une jupe Dior, des bottes hautes et des gants sans doigts qui s’étendaient au-delà de ses coudes.

Elle a ensuite enfilé une mini-robe Monse sur mesure, ornée de bijoux et ornée d’un vaisseau spatial sur le devant, peut-être un clin d’œil à « Down Bad » de « The Tortured Poets Department ». Elle a déclaré que les paroles de cette chanson incluent le bombardement d’amour et l’a comparé à un enlèvement par des extraterrestres.

Tout ce que fait Swift est décodé par les fans.

La robe, avec ses bretelles et ses boucles en cuir noir, faisait-elle référence à l’OVNI du tournage de « TTPD » lors de la tournée Eras ? Est-ce une coïncidence si la robe a été confectionnée par le même créateur que celui que portait Michelle Obama lors de son discours à la Convention nationale démocrate ?

Swift a également remercié ceux qui ont travaillé sur la vidéo, notamment Ethan Hawke et Josh Charles qui sont apparus dans des caméos : « Réaliser cette vidéo, la monter et l’écrire a été l’expérience la plus merveilleuse, et cela grâce à toutes les personnes avec qui j’ai pu la faire – et cela inclut mon incroyable directeur de la photographie. [and] Rodrigo Prieto, qui fait tout son possible pour travailler avec des réalisatrices. C’est un génie et je n’arrive pas à croire que j’ai pu travailler avec lui ainsi qu’avec Ethan Tobman, mon incroyable chef décorateur, avec qui j’ai travaillé sur la tournée Eras.

Le premier single de la poétesse torturée issu de son 11e album studio, « Fortnight (ft. Post Malone) », a remporté quatre prix, dont celui de la meilleure réalisation et de la meilleure collaboration.

Lorsque la collaboration a été annoncée, le public s’est levé et a poussé des cris d’excitation. Swift est montée sur scène avec Post Malone. La présentatrice Flava Flav a sauté de joie et l’a serrée dans ses bras.

« Je me suis réveillée ce matin à New York le 11 septembre », a-t-elle déclaré. « Nous avons perdu tous ceux qui étaient là, et c’est ce qui compte le plus aujourd’hui. »

Elle a ensuite complimenté Post Malone. « Il y a une raison très claire pour laquelle Post Malone est la personne préférée de tout le monde dans le monde de la musique », a-t-elle déclaré. « Tu es incroyablement talentueux, tu es si polyvalent et tu es la personne la plus terre-à-terre. Honnêtement, tu es si infailliblement poli, il m’a fallu une éternité pour qu’il arrête de m’appeler « madame ». »

« Oui, madame », répondit-il. « Taylor est sans aucun doute l’une des personnes les plus gentilles et les plus talentueuses que j’ai eu l’honneur de connaître. »

Il a décrit comment elle a réalisé le clip vidéo de « Fortnight » tout en étant attachée à une planche d’opération pendant une scène.

« C’était vraiment mauvais », a-t-il déclaré.

Les victoires de mercredi signifient qu’elle a atteint un record de 30 VMA au cours de sa carrière, surpassant les 25 victoires de Beyoncé en tant qu’artiste solo.

Swift était en lice pour 12 récompenses au total mercredi soir à l’UBS Arena :

GAGNÉ: Chanson de l’été pour « Quinzaine »

Chanson de l’été pour « Quinzaine » Performance la plus emblématique des VMA : « You Belong With Me »

GAGNÉ: Vidéo de l’année pour « Quinzaine »

Vidéo de l’année pour « Quinzaine » GAGNÉ: Artiste de l’année

Artiste de l’année Chanson de l’année : « Fortnight »

GAGNÉ: Meilleure collaboration pour « Quinzaine »

Meilleure collaboration pour « Quinzaine » GAGNÉ: Meilleure pop

Meilleure pop GAGNÉ: Meilleure réalisation pour « Quinzaine »

Meilleure réalisation pour « Quinzaine » Meilleure photographie : « Fortnight »

Meilleurs effets visuels : « Fortnight »

Meilleure direction artistique pour « Quinzaine »

GAGNÉ: Meilleur montage pour « Quinzaine »

L’histoire de Swift aux VMA : récompenses et performances musicales

Swift a une longue histoire avec les VMA, qui remonte à 2008, lorsqu’elle a été nominée pour « Our Song ». La chanteuse country a remporté son premier Moon Man pour le clip de « You Belong With Me » en 2009. Elle a collectionné des objets pour ses clips pour « I Knew You Were Trouble », « Blank Space », « Bad Blood (ft. Kendrick Lamar) », « I Don’t Wanna Live Forever (ft. Zayn) », « You Need to Calm Down », « ME! (ft. Brendon Urie) », « All Too Well: The Short Film » et « Anti-Hero ».

La première victoire de Swift a été accompagnée d’un tourbillon de controverses lorsque Kanye West a interrompu son discours en disant à la foule« Yo, Taylor, je suis vraiment contente pour toi, je vais te laisser finir, mais Beyoncé a eu l’une des meilleures vidéos de tous les temps ! » Après l’interruption de West, Swift a interprété « You Belong With Me » devant le Radio City Music Hall.

En 2010, elle a chanté « Innocent », une chanson qu’elle a révélée dans Magazine New York qu’elle a écrit à West. Deux ans plus tard, vêtue d’un haut rouge et blanc, elle a chanté « We Are Never Ever Getting Back Together ». En 2014, elle a dansé sur « Shake It Off », plaisantant lorsque ses danseurs l’ont encouragée à sauter d’une plateforme « 1989 » au deuxième étage : « Je m’en fiche si ce sont les VMA, je ne vais pas sauter là-bas. Les gens se font mordre par des serpents, c’est dangereux ». L’année suivante, Swift a rejoint Nikki Minaj sur scène pour un mashup de « The Night Is Still Young » avec « Bad Blood ». Sa performance a servi de signe avant-coureur à la dissolution du mauvais sang entre elle et West puisqu’elle a remis au rappeur le Michael Jackson Video Vanguard Award.

L’année suivante, Swift a été annulée par West et sa femme de l’époque, Kim Kardashian. Il a sorti sa chanson « Famous », qui comprenait la phrase « J’ai l’impression que Taylor et moi pourrions encore avoir des relations sexuelles. Pourquoi ? J’ai rendu cette salope célèbre. » Swift a nié avoir approuvé les paroles, et Kardashian a publié une série de vidéos sur Snapchat qui donnaient l’impression que Swift mentait. Des années plus tard, il est apparu que les vidéos avaient été modifiées et que Swift disait la vérité.

En 2017, Swift a présenté son clip « Look What You Made Me Do » rempli d’œufs de Pâques lors du concert. Deux ans plus tard, elle est revenue sur scène en chantant « You Need to Calm Down » et « Lover ».

En 2022, pour célébrer les 13 ans de sa première victoire, Swift a annoncé la sortie de « Midnights ». La chanteuse était éblouissante dans une robe ornée de bijoux conçue par Oscar de la Renta.

L’année dernière, elle a illuminé le tapis rouge dans une robe Versace noire avec des boutons dorés et une fente jusqu’à la cuisse. L’émission a été coupée à plusieurs reprises pour montrer la chanteuse en train de danser avec son amie et collaboratrice de « Karma », Ice Spice. NSYNC s’est réunie pour honorer la star de « Anti-Hero » en lui décernant le prix de la meilleure vidéo pop.

