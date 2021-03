Elle a poursuivi: « Ce processus a été plus épanouissant et émouvant que je n’aurais pu l’imaginer et m’a rendu encore plus déterminé à réenregistrer toute ma musique. J’espère que vous aimerez cette première sortie autant que j’ai aimé voyager de retour. à temps pour le recréer. «

Le chanteur a également exprimé sa gratitude pour «James, Inez et Betty et leurs parents», les acteurs Ryan Reynolds et Blake Lively, «qui sont les deuxième et troisième personnes à qui je joue chaque nouvelle chanson que j’écris».

Swift est entré dans l’histoire dimanche lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards en remportant pour la troisième fois la plus haute distinction de la soirée avec son album de quarantaine surprise « Folklore », un retour nostalgique et discret à la forme après les sacs audacieux et pop de « Lover » de 2019 et de 2017. « Réputation. »

