Taylor Swift entre dans l’histoire aux AMA et remporte le prix de l’artiste de l’année élu par les fans au milieu du fiasco des billets d’Eras ​​Tour

Taylor Swift est entrée dans l’histoire dimanche aux American Music Awards, devenant la première artiste à remporter 40 victoires lors du 50e spectacle annuel.

La chanteuse “Anti-Hero” a remporté six prix sur six nominations, dont l’artiste pop féminine préférée, l’album pop préféré et l’artiste country féminine préférée.

“Vous savez, ces dernières années, j’ai sorti plus de musique que pendant toute la décennie qui a suivi, et j’ai vraiment l’impression que c’est dû au fait que vous, les fans, vouliez entendre beaucoup de musique que je voudrais faire », a-t-elle déclaré en acceptant le prix de l’artiste de l’année. “Tu m’encourages.”

Swift a prolongé sa course en tant qu’artiste avec le plus d’American Music Awards, suivi de Michael Jackson à la deuxième place avec 26 victoires et Whitney Houston avec 22 trophées à son nom.

“Je dois essentiellement remercier les fans pour mon bonheur”, a partagé Swift. “Je t’aime plus que je ne peux le dire. Je ne peux pas exprimer à quel point c’est incroyable pour moi que je puisse faire ça et que tu t’en soucies toujours.”

Elle a ajouté : “Merci souligné de 13 points d’exclamation… Je t’aime.”

Swift a décidé de ne pas marcher sur le tapis rouge du Microsoft Theatre de Los Angeles, probablement en raison du contrecoup massif du fiasco de Ticketmaster qui a suivi quelques jours auparavant.

Des millions de fans ont été laissés pour compte lorsqu’il s’est agi d’acquérir des billets convoités pour sa prochaine “The Eras Tour” après que Ticketmaster ait vendu des billets de concert pendant les préventes, et a forcé le détaillant à annuler la vente publique. Le site a admis plus tard que plus de deux millions de billets avaient été achetés, affirmant qu’ils avaient “le plus de billets jamais vendus pour un artiste en une seule journée”.

“Nous voulons nous excuser auprès de Taylor et de tous ses fans, en particulier ceux qui ont eu une expérience terrible en essayant d’acheter des billets. Nous pensons que nous devons à tout le monde de partager des informations pour aider à expliquer ce qui s’est passé”, a ensuite posté Ticketmaster sur Twitter.

Les Swifties étaient furieux d’attendre dans les files d’attente en ligne pendant des heures, seulement pour se faire dire qu’ils n’auraient aucune chance de voir Taylor en direct. La chanteuse “Bejeweled” s’est ensuite adressée à elle et a déclaré que cela “m’énerve vraiment” que l’un de ses fans ait dû subir “plusieurs attaques d’ours” pour obtenir des billets.

Voici un aperçu des autres lauréats des American Music Awards :

Nouvel artiste de l’année : Colombe Cameron

Collaboration de l’année : Elton John et Dua Lipa, “Cold Heart – PNAU Remix”

Artiste en tournée préféré : Jeu froid

Artiste pop masculin préféré : Styles Harry

Duo ou groupe pop préféré : BTS

Chanson pop préférée : Harry Styles : “Comme c’était”

Artiste country masculin préféré : Morgan Wallen

Duo ou groupe de pays préféré : Dan + Shay

Chanson country préférée : Morgan Wallen, ” Gaspillé sur toi “

Artiste hip-hop masculin préféré : Kendrick Lamar

Artiste hip-hop féminine préférée : Nicki Minaj

Album hip-hop préféré : Kendrick Lamar, “M. Morale et les grands pas”

Chanson hip-hop préférée : Future ft. Drake & Tems, “Wait For U”

Artiste R&B masculin préféré : Chris Brown

Artiste R&B féminine préférée : Beyoncé

Artiste rock préféré : Mitrailleuse Kelly

Chanson rock préférée : Maneskin, “Commencer”